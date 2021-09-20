В Бурятии главы Окинского и Кабанского районов сохранили свои посты

Матвей Мадасов и Алексей Сокольников уверенно победили на выборах





В Бурятии одновременно с выборами в Госдуму прошли выборы глав Окинского и Кабанского районов. Уверенную победу на них одержали действующие руководители.

Так, в Кабанском районе Алексей Сокольников, выдвинувшийся от «Единой России», набрал 68,4% избирателей. Второе место занял тренер Селенгинской ДЮСШ из ЛДПР Валерий Кочнев - 19,9%. На третьем месте самовыдвиженец, директор ООО «Застройщик» Иса Балакишиев с 7,3% голосов избирателей.В Окинском районе действующий глава, «единоросс» Матвей Мадасов набрал 78,6% голосов. Второе место у школьного учителя физкультуры, представителя КПРФ Роберта Базарова - 19,8%. Третий участник выборной гонки, индивидуальный предприниматель, член партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Баир Тугутов набрал лишь 0,75% голосов.Фото: «Номер один»