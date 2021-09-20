В Северобайкальске Вячеслав Дамдинцурунов проиграл Баиру Цыренову

А за Сергея Зверева больше всего голосовали в Тунке





«Номер один» проанализировал, кому из кандидатов в депутаты в Госдуму отдавали предпочтение в районах Бурятии и Улан-Удэ.

Так, за победителя выборов, «единоросса» Вячеслава Дамдинцурунова активнее всего голосовали жители Закаменского (78%) и Кижингинского (61%) районов. В то же время в нескольких районах кандидат от партии власти не набрал и 30%. Это Кабанский (25%), Муйский (25%) Северо-Байкальский (29%) и два района Улан-Удэ – Железнодорожный и Октябрьский (по 28%). А в городе Северобайкальск вообще случился провал – там Вячеслав Дамдинцурунов получил лишь 18% избирателей, проиграв кандидату от КПРФ Баиру Цыренову, который набрал там почти 21% голосов.Коммунист, в свою очередь, худший результат показал в Закаменском районе – 8,5% голосов. Также слабый результат получился в Баунтовском, Джидинском и Прибайкальском районах – по 14%. Лучше всего за Баира Цыренова голосовали в Иволгинском и Курумканском районах (по 26%), неплохой итог у него вышел и во всех трех районах Улан-Удэ – 21-24%.Что касается Сергея Зверева, занявшего третье место в предвыборной гонке, то активнее всего «гламурного» кандидата поддержали в Тункинском районе. Там он набрал 16,8% голосов избирателей. Неплохо за него проголосовал и Улан-Удэ, где он получил порядка 10%. Зато почти не поддержали Сергея Зверева в Закаменском и Кижингинском районах – там он набрал чуть более 1 и 2 процентов голосов соответственно.Напомним, по итогам выборов «единоросс» Дамдинцурунов получил 37,4% голосов избирателей, коммунист Цыренов - 19,8%, а Сергей Зверев – 7,5%. Остальные голоса «размазались» еще по нескольким кандидатам, в числе которых были Игорь Бобков, Максим Бувалин, Оксана Бухольцева, Баяр Цыденов, Дамдин Болотов, Сергей Дорош и Евгений Меньшиков.Явка на выборах составила почти 45%. Активнее всего голосовали жители Закаменского района – явка там составила почти 80%. Хуже всего голосовали в Муйском районе – здесь на участки пришло лишь чуть более 28% избирателей.Фото: «Номер один»