Выборы в Бурятии прошли без существенных нарушений

Большая часть сообщений о нарушениях не подтвердилась





Как по данным республиканской Избирательной комиссии, так и по данным независимого движения в защиту прав избирателей «Голос», за все три дня голосования зафиксировано небольшое количество обращений о возможных нарушениях. Большая часть «нарушений», о которых говорилось в социальных сетях, и вовсе оказалось фейками.

Всего в республиканский Избирком поступило 36 обращений, 29 из них – от представителей КПРФ. Большинство было отклонено. На сайте движение в защиту прав избирателей «Голос» зарегистрировано 9 таких жалоб. Напомним, всего в Бурятии работало 814 избирательных участков, за чистотой процесса голосования следило 4416 наблюдателей, более 1000 из них представляли КПРФ. Кроме того, за процессом следили камеры видеонаблюдения.Самой «громкой» жалобой было заявление кандидата от КПРФ Баира Цыренова о том, что ему не дали проголосовать в Кижингинском и Еравнинском районах. Он пытался проголосовать на трех участках, но везде ему было отказано.- В Еравнинском и Кижингинском районах данный гражданин обращался на избирательные участки, чтобы проголосовать. Ему отказывали в связи с тем, что гражданин зарегистрирован на территории другого муниципального образования, - рассказал председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин.Баир Цыренов не учел требования законодательства о том, что голосовать нужно по месту регистрации, а в случае, если предполагается голосование в другом муниципальном образовании, следует заранее прикрепиться к понравившемуся участку. В день голосования же это сделать уже нельзя. Эта норма закона действует для того, чтоб по районам не ездили «кочующие бригады» граждан, голосующих бесконечное число раз.Руководитель Центра общественного наблюдения Баир Бальжиров в воскресенье вечером сообщил об итогах работы наблюдателей на трехдневном голосовании.«Наши наблюдатели были очень хорошо подготовлены и мгновенно отрабатывали поступавшие обращения как от избирателей, так и от представителей политических партий. Однако серьезных нарушений за три дня голосования в Бурятии выявлено не было», - сказал Бальжиров.За неимением местных поводов, оппозиционные активисты Бурятии делились друг с другом в социальных сетях видеороликами и сообщения из других регионов. Некоторые из сообщений о нарушениях действительно были серьезными.По данным ЦИК, признаны недействительными 8 539 бюллетеней на 54 участках в 17 регионах страны. В Республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях по результатам проверок освобождены от должности председатели участковых избирательных комиссий, на которых зафиксированы факты вбросов, а результаты голосования там аннулированы.На одном из избирательных участков в Майкопе наблюдатели заметили вброс бюллетеней в урну для голосования и сообщили об этом в правоохранительные органы. Вброс подтвердился, СУ СК РФ по республике Крым, возбудило уголовное дело.Однако, на общую картину по результатам выборов эти обстоятельства повлияли мало – серьезные нарушения произошли лишь на 0,05% от количества всех УИК в стране (более 97 тысяч).Напомним, на выборах в депутаты Госдумы от Бурятии по одномандатному округу большинство голосов – 110080 или 37,43% набрал кандидат от «Единой России» Вячеслав Дамдинцурунов. Второе место у кандидата от КПРФ Баира Цыренова – 19,85% или 58722 голосов, на третьем месте Сергей Зверев – за него проголосовал 22031 человек или 7,46 %.По спискам большинство у «Единой России» – партия смогла набрать 42,65% или 132,5 тысячи голосов. У КПРФ 26,73% или 82,4 тысячи голосов. На третьем месте партия «Новые люди», у которой 11,22% или 34,7 тысяч голосов.Фото: «Номер один»