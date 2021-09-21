Бурятия и Монголия планируют развивать новые торгово-экономические направления

Даба-Жалсан Чирипов встретился с членом Великого Государственного Хурала





Рабочую встречу в преддверии торжественного празднования 100-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Монголией и Россией провели министр по связям с Монголией Даба-Жалсан Чирипов и член Великого Государственного Хурала госпожа Унурболор Дамдинсурен. В ходе встречи Даба-Жалсан Чирипов представил обзор стратегических задач и инициатив правительства Бурятии по развитию и поддержке двухсторонних экономических, торговых, гуманитарных и культурных отношений, и возможных механизмов их реализации.

Министр отметил важность экономического коридора «Россия-Монголия-Китай», участие Бурятии в проектах в рамках программ «Один пояс, один путь», «Чайный путь», в которых привлечены региональная и приграничная торговля, развитие дорожной инфраструктуры, создание свободной экономической зоны в соответствии с трехсторонней стратегической политикой стран участников. Также поделился предложениями по видам торговли в области сельского хозяйства: продукции элитного семеноводства и племенного животноводства, так и последними достижениями бурятских производителей - актуальных ныне специализированных приборов и оборудования для применения в борьбе против COVID-19 и новой высокотехнологичной модели малой авиации для широкого применения в разных отраслях.В свою очередь, госпожа Унурболор Дамдинсурен, как руководитель рабочих групп Великого Хурала по разработке законопроектов о торговле и государственно-частном партнёрстве, представитель делового поколения, избранный от Селегинского аймака Монголии, непосредственно граничащего с Бурятией подчеркнула необходимость улучшения законодательно-правовой среды для ведения совместной торговли, ускорения восстановления делового диалога, разработки общих точек соприкосновения и взаимодополняемости бизнес структур, МСП, форм государственно-частного партнёрства и других инициатив между предпринимателями Бурятии и Монголии.- Для успешного преодоления экономических последствий от пандемии COVID-19, для восстановления приграничного сотрудничества в торгово- экономической, образовательной, культурной жизни, которые являются важной частью монголо-бурятских отношений необходимо пересмотреть подходы и способы решения задач. Нужно учитывать новые веяния и тенденции развития на всех уровнях, в том числе и на региональном, приграничном, как можно быстрей и безболезненнее адаптироваться к новому образу жизни и мышления после пандемии, - отметила она.Член Монгольского парламента подчеркнула важность работы бизнес предпринимателей с двух сторон на опережение, не ждать улучшения текущей ситуации с пандемией, а уже быть готовым к новым задачам, общаться, обмениваться информацией и идеями друг с другом, вместе искать пути восстановления и создания новых совместных предприятий, совместно запускать, реализовывать и продвигать проекты, создавать рабочие места, продвигать занятость населения, особенно молодёжи.- Между двумя регионами есть много общего с точки зрения географической, природно-климатической, торгово-экономической, этнической и культурной среды, поэтому очень важно задействовать и дополнять друг друга внутренними ресурсами и возможностями, вкупе с правительственной политикой поддержки и развития регионального и приграничного бизнеса с двух сторон, используя уже существующие механизмы и инструменты финансирования, различных льгот и субсидий, соглашений о свободной и беспошлинной торговле. Нам надо совместно прорабатывать конкретные вопросы и тесно работать вместе, при этом учитывая свои особенности чтобы сделать успешные проекты, - сказала госпожа Унурболор Дамдинсурен.Фото: пресс-служба правительства Бурятии