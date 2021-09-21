Время латать «Еравнинский разлом»

Жители района ждут смены власти





В Еравнинском районе пройдет конкурс по отбору кандидатур на должность главы этого муниципального образования. Решение о его проведении и формировании конкурсной комиссии принял райсовет. Однако сроки (ни того, ни другого) пока не обозначены.

Между тем полномочия главы Еравнинского района Цыденжапа Шагдарова истекают - он избран 18 сентября 2016 года на пять лет. Очевидно, что решение о проведении конкурса запоздало. А положение о конкурсной комиссии вызывает много вопросов. В частности, порядок ее формирования. Шестерых членов комиссии предстоит назначить главе Бурятии - это общепринятая норма. Еще шестеро должны быть избраны райсоветом. Вот тут-то и начинается удивительное.В состав конкурсной комиссии, согласно положению, необходимо включить двух членов от Совета старейшин Еравнинского района, двух - от местного молодежного правительства и двух - из числа глав сельских поселений (их в Еравне - 14).Совет старейшин и молодежное правительство не имеют юридического статуса. Ни в структуре местного самоуправления, ни как учреждения АНО, НКО или ТОСы. Это консультативные органы при районной администрации. Но в положении о конкурсной комиссии их фактически уравняли в правах с главой Бурятии.Как сообщают открытые источники, на сессии Еравнинского райсовета, где принималось решение о проведении конкурса, разгорелись бурные дебаты. Проекты документов были разосланы депутатам лишь за три дня до заседания. Первый раз народные избранники проголосовали против положения о конкурсе. Звучали предложения перенести сессию на другой день. Но со второй попытки документ все-таки приняли.Есть мнение, что таким образом администрация Цыденжапа Шагдарова «продавила» нужную редакцию положения о проведении конкурса на пост главы района. Долю глав сельских поселений в будущем составе конкурсной комиссии, видимо, сократили целенаправленно. В марте этого года на совместном заседании райсовета с главами поселений 11 из 14 руководителей муниципалитетов заявили о недоверии главе Еравнинского района. Такую же позицию заняли 10 из 15 депутатов райсовета. По сути, против Цыденжапа Шагдарова «восстало» большинство районного актива. И для этого есть веские причины.С «легкой руки» районного главы, в политический лексикон Бурятии вошло устойчивое выражение «еравнинский разлом». В первый же год правления Алексея Цыденова к нему обратились работники бюджетной сферы с массовой жалобой на Цыденжапа Шагдарова и «созданную местными органами власти критическую ситуацию в сфере образования и других отраслях».По словам авторов опубликованного в СМИ открытого письма, еще после первого избрания Шагдарова в 2011 году «весь район был поделен на своих и чужих, людей первого и второго сорта... Из 14 руководителей средних школ района преследованиям подверглись восемь директоров школ... Написали заявления по собственному желанию четыре директора средних общеобразовательных школ... Уволена почетный работник общего образования Российской Федерации, директор Сосново–Озерской школы №2 Валентина Иочис... Тренер МАУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» Еравнинского района по вольной борьбе М. Базаров подвергся беспрецедентному давлению и вынужден был написать заявление об увольнении. Не желая бросать тренерскую деятельность, он продолжал заниматься с детьми на общественных началах, а затем спустя два года - на ставке тренера республиканской школы олимпийского резерва... Однако для районной власти политический вопрос оказался важнее развития детского спорта. М. Базарову был установлен запрет на тренировки сначала в здании районного ДЮСШ, затем в построенном силами членов ТОС «Улан-Еравна» доме культуры...».В октябре 2017 года на Театральную площадь в Улан-Удэ вышел в одиночный пикет еравнинский фермер Сергей Николаев, у которого сожгли дом и все хозяйственные постройки, обрезали электрические провода, пытаясь «согнать с земли». Все земли вокруг его хозяйства, утверждал ветеран двух чеченских кампаний, уже захвачены неким предпринимателем - одноклассником главы Еравнинского района.Со временем количество жалоб на Цыденжапа Шагдарова неуклонно росло. Доведенные до отчаяния педагоги и общественники уже дважды готовились выйти на митинг в райцентре. Нельзя сказать, что республиканские чиновники эти сигналы игнорировали. «Еравнинский разлом» пытался залатать руководитель администрации главы и правительства РБ Баир Цыренов. В район выезжал зампред по социальной сфере Вячеслав Цыбикжапов. Подключался и зампред по безопасности Петр Мордовской. Но безуспешно. После заверений, что никого из «бюджетников» больше не уволят, уведомления об увольнениях продолжали поступать неугодным. Вразумить потерявшую берега районную бюрократию республиканской власти оказалось не по силам.Свое объяснение происходящему в Еравне нашла региональная общественная организация «Дархита». Она обнародовала открытое письмо главе Бурятии Алексею Цыденову. В послании утверждалось, что «главный автор политического кризиса – глава муниципального района Ц. Шагдаров ранее признан негодным к военной службе по наличию заболеваний... А именно по ст. 9 «б» Приказа Минобороны СССР №260 от 09.09.1987 г.». То есть из-за нарушений душевного здоровья!По этому поводу РОО «Дархита» обращалась и в прокуратуру. Однако из надзорного органа был получен ответ, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не выявлено, так как глава района является выборным должностным лицом, а не муниципальным служащим. Соответственно, в отношении него не предусмотрено обязательное прохождение медицинского освидетельствования, в том числе и на предмет состояния его психического здоровья. При этом сведения об освобождении Цыденжапа Шагдарова от воинской службы в связи со специфическим заболеванием не опровергнуты.В социально-экономическом развитии Еравнинского района его уходящий глава, прямо скажем, не преуспел. За первую «шагдаровскую пятилетку» район скатился с 7-го на 20-е место в рейтинге муниципальных образований Бурятии. Возобновление работ на Озерном месторождении и строительство первой очереди Эгитинского ГОКа вряд ли можно отнести в актив Цыденжапа Шагдарова. Это прямая заслуга инвесторов и главы Бурятии Алексея Цыденова. А местные предприятия держатся на плаву, скорее, вопреки, а не благодаря районной администрации. В одном из обращений РОО «Дархита» приводит такой пример: директор Еравнинского рыбзавода вынужден оформить лично на себя кредит, чтобы закупить мальков пеляди и выпустить их в озера. Что мешало главе района оказать помощь рыбакам?Освещение и благоустройство главных улиц райцентра, сел Поперечное, Комсомольское, Исинга, Телемба, которые районная администрация преподносит как свою заслугу, проведены по федеральной программе и являются обязательной составляющей при ремонте дорог.Около 20 млн бюджетных рублей потрачено на бурение и оборудование скважин в Сосново-Озерском в рамках программы «Чистая вода». Но сегодня эти скважины законсервированы и бездействуют, считают в РОО «Дархита». Проблемы с водой у жителей райцентра те же, что и десять лет назад.Одним из факторов тревоги для еравнинцев является лесозаготовительная деятельность Байкальской лесной компании, превращающая богатые ягодами и грибами лесные угодья в пустоши, отмечают в РОО «Дархита». Десятки мощных лесовозов, разбивая новый асфальт, вывозят лес из Еравны. Вот тут бы и проявить главе района свою власть, чтобы защитить природу и интересы населения, а не использовать ее для борьбы с неугодными учителями и тренерами!Косвенную оценку «успехам» Цыденжапа Шагдарова на посту главы Еравнинского района уже дал и сам глава Бурятии Алексей Цыденов. На открытии детского сада в Сосново-Озерском в декабре 2020 года он поблагодарил жителей за высокую рождаемость: «Уважаемые еравнинцы! Поздравляю вас с открытием нового детского сада! Он построен благодаря вам, потому что вы рожаете детей». Каких-либо добрых слов в адрес главы районной администрации и его команды сказано не было.При освещении в СМИ рабочей поездки главы Бурятии в августе этого года Цыденжап Шагдаров также остался «за кадром», и это серьезный сигнал.По слухам, уходящий еравнинский глава ожидал предложений о переходе на работу в органы республиканской власти. Отсюда и затягивание с решением о проведении конкурса по отбору кандидатур на его место. Но, судя по всему, предложений с площади Советов не последовало.Теперь возможны несколько вариантов. Первый - Цыденжап Шагдаров попытается остаться главой Еравны, рассчитывая пройти через сито конкурсного отбора за счет голосов членов комиссии от юридически не существующих Совета старейшин и молодежного правительства, а также тех немногих, кто сохранил относительную лояльность глав.Но не надо забывать, что все соискатели проходят предварительное собеседование у главы Бурятии, чтобы Алексей Цыденов мог определиться с достойной кандидатурой, которую поддержит назначенная им половина конкурсной комиссии. Ничего хорошего, думается, Шагдарову здесь не светит.Второй вариант - процедуру конкурсного отбора попытаются затянуть или вовсе сорвать, для чего в положение о конкурсе и заложены вышеупомянутые «мины». Но как только глава Бурятии назначит членов конкурсной комиссии, начнется неумолимый обратный отсчет.Так что Цыденжапу Шагдарову пора готовиться на выход, а Еравне - к долгожданному кадровому обновлению.Артем Самсонов, «Номер один»Фото: russianstock.ru