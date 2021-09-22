Школьные компенсации, ипподром, дороги…

В Улан-Удэ состоялась сессия горсовета



Девятнадцать вопросов рассмотрели депутаты Улан-Удэнского городского совета депутатов на очередной 24-й сессии. Они касались бюджета, компенсаций родителям школьников, живущим далеко от школы, льгот, градостроительной политики и некоторых других сфер жизни.



Финансовые аспекты



Городу Улан-Удэ выделяется большой бюджетный кредит из бюджета республики. Полученные деньги позволят провести операцию по замещению коммерческих кредитов, ранее полученных в банках, на бюджетный, по которому предусмотрены символические, мизерные проценты. Эта замена очень выгодна городу, т. к. муниципалитет получит солидную экономию на выплате процентов по кредиту.



«Сумма – 1,258 млрд. рублей», - доложила на сессии о бюджетном кредите Татьяна Базякина, зам. мэра г. Улан-Удэ–председатель комитета по финансам горадминистрации.



Кроме того сессии предложили учесть в бюджете-2021 сумму в 228,4 млн. рублей на покрытие временного кассового разрыва. Это кратковременные заемные средства – их надо отдать в текущем же году.



«Бюджетный кредит дают под 0,1 процента годовых. Республика поддерживает наш город, чему все рады. Это важно для нас», - выступила депутат Долгор Норбоева, возглавляющая в горсовете комитет по финансово-экономическим вопросам и бюджету. Она сказала, что комитет одобрил изменения и призвала сессию также проголосовать в поддержку.



«Думаю, надо поддержать», - согласился Чимит Бальжинимаев, председатель горсовета.



Депутаты одобрили внесение изменений в бюджет. Предусмотрено, что они начнут действовать со дня вступления в силу соответствующих корректировок республиканского бюджета, которые вскоре рассмотрит Народный Хурал.



Другим финансовым вопросом было предоставление льгот компании, которая занимается развитием ипподрома в районе Верхней Березовки. Этот значимый для г. Улан-Удэ и всей Бурятии объект, построенный в советское время, уже долгие годы находится в нерабочем состоянии. Но сейчас появились реальные перспективы запуска его в работу.



Горсовет рассмотрел проект решения, по которому организации, занимающиеся развитием коневодства, на пять лет (с января-2021 до января-2026) освобождаются от уплаты земельного налога по тем земельным участкам в г. Улан-Удэ, которые предназначены для размещения ипподромов и конюшен.



Выпадающие доходы, конечно, будут – за пять лет это порядка 9 млн. рублей. По итогам голосования решение было принято.



Дороги для развития



Целый ряд вопросов сессии касался градостроительной сферы. Так, поступила инициатива провести капремонт дороги близ авиазавода. Горсовету предложили скорректировать Генплан (Положение о территориальном планировании и Карту планируемого размещения объектов местного значения в области транспортной инфраструктуры).



«Это необходимо для развития авиационного кластера», - сказал Михаил Мясищев, председатель комитета по архитектуре и градостроительству горадминистрации, докладывавший об изменениях.



Речь шла о территории по ул. Гастелло севернее авиазавода. Проект разработан «Бурятгражданпроектом» и рассмотрен на публичных слушаниях 11 августа. Депутаты поддержали развитие дороги.



Аналогично сессия проголосовала «за» корректировку Генплана для строительства дорог к строящимся в Октябрьском районе детсадам по ул. Боевой и Конечной. В первом случае длина дороги до садика составит 204 м, во втором – 261 м.



«Мы выезжали на место. Дороги нужны, в том числе, чтобы исключить проезд потока автотранспорта по придомовой территории. Там довольно сложные участки», - сообщил коллегам депутат Владимир Тулонов, зампредседателя комитета городского хозяйства, транспорта и связи.



«Очень хорошо, что выезжали на место, смотрели и обсуждали», - одобрил такой подход Чимит Бальжинимаев.



Без проблем были приняты некоторые изменения Правил землепользования и застройки в части изменения территориальных зон, установленных на некоторых земельных участках, а также в части особенностей застройки. Однако когда сессия стала рассматривать вопрос о включении в данные Правила границ зоны с особыми условиями использования – границ приаэродромной территории аэродрома г. Улан-Удэ - вспыхнули острые дискуссии.



«Границы приаэродромной территории утверждены приказами минтранспорта России, федерального агентства воздушного транспорта от 30 сентября 2019 г.», - отметил Михаил Мясищев.



Муниципалитет обязан внести сведения о зонах с особыми условиями использования территории в муниципальные Правила землепользования. Выяснилось, что муниципалитет уже получил предписание транспортной прокуратуры рассмотреть этот вопрос. Но депутаты высказали свое отрицательное мнение на сей счет, привели примеры обращений граждан, которые уже сейчас не могут построить даже одноэтажное деревянное здание.



«Безопасность полетов важна, но чрезмерные требования влекут за собой угрозу не только интересам жителей города, но и серьезным объектам коммунальной инфраструктуры. Сейчас мы этот вопрос одобрять не должны», - возмутился Сергей Бурдиков. Его поддержали другие.



Горсовет отказался вносить предложенные изменения.



Также в ходе сессии депутаты скорректировали прогнозный план приватизации, утвердили изменения в Правила благоустройства (в частности, введены единые стандарты обрезки зеленых насаждений). Вопрос досрочного прекращения полномочий депутата горсовета Жаргала Цыбикова не нашел одобрения.



В связи с поступлением новых заявок от родителей школьников, проживающих в отдаленных микрорайонах, о компенсации затрат по проезду детей к месту учебы и обратно, сегодня возникла дополнительная потребность в финансах на сумму 1,1 млн. рублей (с сентября до 31 декабря 2021 г.). Рассмотрев вопрос, депутаты, решили эту проблему.



А вот муниципальные доплаты к пенсиям лиц, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления, горсовет снизил. Экономия с 1 октября 2021 г. до конца финансового года составит 459 тыс. рублей (за год должно выходить около 2,7 млн. рублей). Получателям допвыплат не надо писать никаких заявлений – уменьшение произойдет автоматически.



Решение об уменьшении доплат приняли единогласно.



Фото: "Номер один"



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