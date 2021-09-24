Протест через не хочу

Почему бурятское отделение КПРФ не заинтересовано в поствыборных народных волнениях





Публичное несогласие с итогами выборов для КПРФ – традиционная история. Каждый раз после очередного поражения коммунисты выводят своих сторонников с требованиями отменить результаты голосования. Как правило, все это происходит по настоянию и под контролем московского ЦК партии. Однако на этот раз члены бурятского отделения КПРФ не слишком-то горят желанием выводить людей на улицы. Во-первых, нет оснований, во-вторых, это может стоить Вячеславу Мархаеву мандата. И все это ради того, чтобы выторговать некоторым членам партии несколько должностей в Думе.

Лидер бурятского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев получил мандат депутата Госдумы за счет того, что баллотировался сразу от трех регионов: Бурятии, Забайкалья и Амурской области. Сложенных вместе голосов протестного электората хватило, чтобы обеспечить коммунисту место в Госдуме.Однако недавно Мархаев заявил, что готов отказаться от мандата в угоду общефедеральному протесту КПРФ против результатов выборов. Правда, заявил он об этом как-то неуверенно.Дело было 22 сентября на брифинге БРО КПРФ по итогам выборов. Вячеслав Мархаев напомнил, что компартия не признает результаты выборов по всей стране, и что, поддерживая эту позицию, он готов отказаться от мандата «хоть сейчас».Тут же в разговор вступил его соратник Баир Цыренов, баллотировавшийся в Госдуму от Бурятии по одномандатному округу, заявивший, что бурятское отделение партии не позволит ему сложить мандат. Ответ Мархаева был противоречив: «окончательного решения еще и нет».Очевидно, что расставаться с мандатом депутата Вячеславу Мархаеву не слишком хочется, также как БРО КПРФ – терять своего депутата Госдумы из-за федеральных протестов, мало касающихся Бурятии. Но против ЦК открыто не пойдешь, поэтому приходится делать вид и имитировать бурную деятельность.Дело в том, что в Бурятии причин для протеста против результатов выборов практически нет. Все, кто следил за голосованием, сходятся во мнении: выборы прошли чисто.- С точки зрения организации все было достаточно чисто. Были и наблюдатели, и большое количество видеокамер. И упрекать в том, что были серьезные нарушения, мне кажется, не совсем правильно, - говорит Алексей Комбаев, заведующий кафедрой политологии и социологии БГУ. - Эти выборы показательны в том плане, что создается достаточно серьезный фундамент для преобразования всей политической системы. Многие скажут, что повторяется то, что уже было, но на самом деле это не так. Идет тенденция на появление новых людей, выборы становятся более прозрачными.Большинство у «Единой России» эксперты также считают вполне ожидаемым и легитимным результатом.- Победа «Единой России» на выборах в Бурятии – это важное подтверждение эффективной работы команды главы республики, - считает Евгений Нолев, председатель совета научной молодежи Бурятского научного центра СО РАН. - Важным качеством команды главы является способность работать на результат, несмотря на зачастую безосновательную критику.Ученый напомнил, что в последние годы Алексей Цыденов показал серьезные результаты, которые не могли не заметить избиратели. И, так как глава – лидер бурятского отделения «Единой России», то, голосуя за партию власти, жители по факту высказывали доверие именно главе Бурятии.В то же время, результат КПРФ в Бурятии тоже довольно неплохой. Местное отделение партии показало высокий результат, во многом благодаря «Умному голосованию» - системе, которая по каждому региону выдавала кандидатов, за которых нужно голосовать, чтобы снизить результат «Единой России». В Бурятии выбор системы пал на КПРФ и Баира Цыренова, и в результате за КПРФ пошли голосовать либералы, которым обычно чужда идеология коммунистов.- «Умное голосование» поддержало, к моему удивлению, представителя оппозиции не от демократических партий, а коммуниста Баира Цыренова. Хотя коммунистическая идеология и либеральная идеология – это совершенно разные вещи, и они между собой открыто конфликтуют, - говорит юрист, член Общественной палаты республики БиликтоДугаров. - Я считаю, что «Умное голосование» дало коммунистам дополнительно порядка 5-7% плюсом на этих выборах.Но против чего же тогда формально протестуют коммунисты? Прежде всего, это система электронного голосования, которая в этом году работала в Москве и еще ряде регионов страны. На западе недовольны тем, как работала эта система, многие предполагают, что результаты электронного голосования не соответствуют действительности. Это и стало почвой недовольства.Но в Бурятии никакого электронного голосования не было, и по факту причин протестовать нет. Однако федеральный центр в лице ЦК КПРФ требует волну возмущения. Причина такого требования проста: сейчас активно идут торги за должности в Госдуме: кто возглавит комитеты, кто станет зампредами и так далее. А протесты для КПРФ всегда были рычагом давления, с помощью которого можно выторговать несколько теплых местечек.- Центральный комитет ставит вопрос, что все коммунисты, которые получили мандаты, должны сдать их, так как не согласны с результатами голосования, - говорит Биликто Дугаров. - У нас Вячеслав Мархаев прошел в Государственную Думу. И ему сейчас поднимать какие-то конфликты и волнения никакого смысла нет.О том, что местные коммунисты не заинтересованы в протестах, говорит и тот факт, что информации об этих протестах в сети не найти. Ни призывов выйти на улицы, ни публичного возмущения, за исключения проведенного КПРФ брифинга, на котором также не прозвучало никакой конкретики.Впрочем, если федеральный ЦК все же надавит, Мархаеву придется мобилизовать сторонников. Но и в этом случае очевидно, что, кроме «плюшек» в Госдуме для отдельных представителей КПРФ, никакого результата это не даст. И те, кто примет участие в этих волнениях, и те, кто отдал свой голос по совету «Умного голосования», окажутся в дураках. Ведь все они станут лишь частью внутридумских политических интриг и не более того.Фото: «Номер один»