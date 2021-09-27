Депутаты Хурала Бурятии исключили из своих рядов осужденного Баира Жамбалова

После сегодняшней сессии в парламенте появится два вакантных мандата



Баир Жамбалов – больше не депутат. Такое решение приняли сегодня его коллеги по Хуралу на очередной сессии республиканского парламента.



Снятие осужденного депутата с должности стало одним из первых вопросов, которые были рассмотрены на сегодняшнем заседании. Как доложил коллегам Александр Бардунаев, в Хурал поступила информация от Верховного суда республики о вступлении в силу приговора Прибайкальского районного суда в отношении Баира Жамбалова. По закону полномочия депутата Хурала автоматически прекращаются с момента вступления вердикта в силу (21 сентября), а Хурал лишь оформляет этот факт постановлением. Что и сделали депутаты.



Напомним, Баир Жамбалов признан виновным в смертельном наезде на 17-летнюю Галину Бурчевскую, ему назначено наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении. Ранее его лишили поста руководителя бурятского отделения «Единой России», а также должности вице-спикера Хурала.



Но Жамбалов стал не единственным депутатом, покинувшим хуральские ряды. По собственному желанию отказался от мандата депутат Василий Зубаков, избранный по партийному списку от «Единой России». Причины такого решения неизвестны.



Таким образом, в Хурале появилось два вакантных мандата. Кто займет освободившиеся места пока неизвестно.



Фото: «Номер один»





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.