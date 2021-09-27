Депутаты Хурала внесли поправки в Конституцию Бурятии

В их числе – запрет занимать госдолжности лицам с иностранным гражданством





В прошлом году в России были внесены поправки в Конституцию. Эти изменения повлекли за собой правку многих других нормативных актов как на федеральном, так и на региональном уровне.

В Бурятии одним из последствий прошлогодних изменений стали поправки в Конституцию республики, которые были приняты на сегодняшней сессии Народного Хурала.Так, основной закон Бурятии дополнен нормой о запрете занимать государственные и муниципальные должности лицам, имеющим иностранное гражданство или вид на жительство.Также теперь республиканская Конституция обязывает создавать «условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим».Гарантируются права коренных малочисленных народов, защищается культурная самобытность всех народов и этнических общностей, гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия.Также в Конституцию Бурятии добавлена норма о социальной поддержке граждан, индексации социальных пособий и иных социальных выплат; гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования и другое.Над изменениями в основной закон республики работала специальная рабочая группа, состоящая из представителей Хурала, правительства, минюста и прокуратуры. Вопросов по поводу вносимых поправок у депутатов не нашлось.Фото: «Номер один»