В Бурятии социализированные сироты старше 25 лет смогут сами выбирать себе квартиры

В Народном Хурале приняли закон, меняющий правила обеспечения сирот жильем



На сессии Хурала депутаты приняли закон «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Бурятия». Он меняет правила предоставления детям-сиротам жилья за счет государства.



Ускорить процесс



По действующим ныне нормам власти обязаны сами выкупить квартиру, которая отвечает всем требованиям, коих немало, и передать ее нуждающемуся. Однако, в Бурятии из-за роста цен на недвижимость, дефицита жилья на рынке, сложилась ситуация, когда подходящих квартир на всех не хватает, и власти просто не успевают осваивать деньги.



Поэтому прокуратура республики разработала законопроект, который вводит дополнительную меру социальной поддержки для сирот. Ее суть такова: те, кто уже обзавелся семьями, кто старше 25 лет и не находятся в трудной жизненной ситуации, могут вместо квартиры получить сертификат на определенную сумму. После чего они смогут добавить собственные средства или средства материнского капитала, и самостоятельно купить жилье, которое выберут сами.



Всего на 2021 год на обеспечение жильем из федерального бюджета выделено 418 рублей, из республиканского – 64 миллиона. Так как менять правила освоения федеральных денег Бурятия не может, на сертификаты для сирот пойдут только средства из бюджета республики.



- По нашему мнению, это позволит увеличить на 15-20% обеспеченность детей-сирот жильем, - рассказала депутатам старший помощник прокурора Республики Бурятия по взаимодействию с законодательными (представительными) и исполнительными органами власти республики, органами местного самоуправления Аюна Петухова.



Вопрос цены



Депутаты в целом одобрили такой вариант поддержки сирот. Как отметила Оксана Бухольцева, этот закон очень нужный и своевременный.



- Мы встречались 10 сентября с сиротами, их возраст в основном был более 25 лет, каждая семья – самодостаточная, у всех по двое детей, кто-то ждет третьего ребенка, - рассказала она. - Этот закон ждут, он нужен. Потому что кто-то получил материнский капитал, кому-то не хватает денег, чтобы купить жилье. Не может семья в четыре человека жить в 33 квадратных метрах. Я выступаю от их имени и прошу вас проголосовать за данный закон.



Другой парламентарий Тумен Дондоков предложил правительству, которое будет разрабатывать порядок исполнения этого закона, проследить за тем, чтобы сумма сертификата соответствовала рыночной стоимости недвижимости в Бурятии. А также указал, что 64 миллиона рублей недостаточно, чтобы удовлетворить потребность в жилье.



- Есть предложение на будущий год республиканскую часть финансирования для детей-сирот увеличить, - сказал Тумен Дондоков.



Забытое старое



Кроме того, депутаты предложили направить подобную инициативу на федеральный уровень, чтобы эти правила распространялись и на федеральную часть финансирования. Однако, выяснилось, что такие попытки уже были.



- Мы отправляли неоднократно документы на федеральный уровень, наша законодательная инициатива в прошлом году рассматривалась, - рассказал председатель социального комитета Хурала Игорь Марковец. - К сожалению, пока поддержка сертификатами на федеральном уровне не пошла. Мы надеемся, что если мы покажем качественный уровень по выдаче сертификатов, то мы сможем помочь в решении вопроса на федеральном уровне.



В то же время, депутат Светлана Будаева напомнила, что система выдачи жилищных сертификатов сиротам в стране уже действовала.



- Ее отменили в 2012 году. Это было связано с тем, что были очень большие нарушения: обналичивание этих сертификатов, обманы сирот и прочее. Поэтому на уровне Российской Федерации и приняли закон об отмене этих сертификатов, - рассказала она.



В то же время, тот факт, что средства будут выдаваться только социализированным сиротам, достигшим 25-летнего возраста, станет в определенной степени защитой от мошенников и различных серых схем.



- Пока мы этот закон не примем, пока не начнем отрабатывать, мы не поймем, хорошо ли он будет работать. Но я надеюсь, что этот закон свою роль сыграет, - подытожила Светлана Будаева.



Фото: «Номер один»



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