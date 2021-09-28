В Бурятии определился основной кандидат на пост главы Еравнинского района

Он уже встретился с руководителем республики Алексеем Цыденовым
Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с одним из кандидатов на пост главы Еравнинского района.
«Во время последних поездок по району Алексей Цыденов в рабочем порядке обсуждал планы и приоритеты работы с разными претендентами. По итогам этого общения и с учетом показателей развития района по основным направлениям, он провел итоговую встречу с кандидатом на пост главы района Чингисом Цыренжаповым. Он представил главе Бурятии свою программу развития района. В настоящее время Чингис Цыренжапов работает заместителем главы муниципального образования по экономике и финансам, ранее возглавлял финансово-экономический комитет администрации района. Глава Бурятии пожелал Чингису Цыренжапову успешной работы и воплощения представленных задач», - рассказали в пресс-службе правительства республики.
Работа конкурсной комиссии по выборам главы в Еравнинском районе стартуют в начале ноября. Будущий руководитель муниципалитета будет выбран районным советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Всего в Бурятии в этом году на конкурсной основе выбирают глав девяти районов. В четырех районах они уже избраны, в пяти еще предстоит конкурсный отбор.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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