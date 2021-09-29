Глава горсовета Улан-Удэ прокомментировал уход Жаргала Цыбикова из рядов депутатов

Заявление о добровольном сложении полномочий депутат подал через своих представителей

Сегодня прошла внеочередная 25 сессия Улан-Удэнского горсовета, на которой народные избранники рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Жаргала Цыбикова. Как ранее сообщал «Номер один», 22 сентября уже рассматривался вопрос о его досрочном сложений полномочий по запросу прокуратуры республики. Однако в прошлый раз итог стал для многих неожиданным - «за» проголосовали лишь 11 депутатов, «против» - 9, и еще один воздержался. В связи с этим тогда решение было не принято, а сегодня депутаты проголосовали единогласно.- В тот день 22 сентября с утра нам поступило заявление о сложении полномочий по собственному желанию Жаргала Евгеньевича Цыбикова – по состоянию здоровья. Мы обязаны рассмотреть все поступившие заявления, особенно такие. Комиссия по этике и мандату Улан-Удэнского горсовета рассмотрела заявление и решила вынести его на сессию. Поэтому сегодня у нас прошла внеочередная 25 сессия, где было 2 вопроса. По первому вопросу 25 депутатов проголосовали за то, чтобы Жаргал Цыбиков сложил полномочия по собственному желанию на основании своего заявления. Второй вопрос носил чисто технический характер – мы перевели депутата Василия Иванова из Комитета по градостроительной политике в Комитет по местному самоуправлению, чтобы комитет мог работать, - высказался председатель Улан-Удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.Свое заявление о добровольном уходе обвиняемый Жаргал Цыбиков подал через адвоката. Как известно, директор МУП «Водоканал» с января этого года находится в СИЗО.фото: "Номер один"