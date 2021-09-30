В Улан-Удэ депутаты горсовета утвердили топ-30 мероприятий на 2021-2022 годы

По итогам голосования «Народный бюджет» жители больше всего хотят благоустройства парков и скверов





Сегодня состоялось заседание счетной комиссии по проекту «Народный бюджет», в котором приняли участие депутаты улан-удэнского городского совета, а также мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. В этом году в рамках проекта по 30 округам проголосовали более 24 тысяч человек. Всего депутатами улан-удэнского горсовета совместно с активными горожанами, администрацией города и районов было сформировано и выдвинуто на голосование 105 предложений по благоустройству. По итогам голосования определены 30 мероприятий – победителей, набравших большинство голосов. Каждое мероприятие будет профинансировано из местного бюджета – по одному миллиону рублей.



Так, большинство горожан отдали голос за благоустройство парков и скверов (37%). Второе место по важности набрали спортивные площадки – еще 23%. Список мероприятий победителей замыкают вопросы благоустройства – асфальтирование, освещение, грейдирование. Как отметили на заседании, в прошлом году в проекте «Народный бюджет» задействовали средства ДФО, в этом году обходимся своими – источник финансирования местный бюджет. Важно, что все мероприятия от планирования до контроля качества работ на объектах будут реализованы также с участием общественности: активистов местных ТОСов, общественной палаты города, активными местными жителями.



- Проект «Народный бюджет» - очень нужный и востребованный. Мы видим, что не только жители начинают активно участвовать, но и показывается то, как мы, депутатский корпус, совместно начали работать с администрацией города, с активными жителями, при поддержке мэра Игоря Шутенкова. Все говорит о том, чтобы мы вместе работали как слаженная команда города – все во благо наших жителей идет. И те цифры, которые сегодня были озвучены – сколько мероприятий было просмотрено, сколько людей приняли участие – подготовительная работа была сделана огромная. Это только первый этап. Нам остается самое главное – реализовать все мероприятия, - высказался председатель улан-удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.



Как отметил глава горсовета, мероприятия, которые не требуют тепла, будут выполнены до конца текущего года. Другие мероприятия, где работы можно вести только в теплое время года, планируют осуществить в 2022 году.



- То же асфальтирование – территории нужно подготовить, благоустройство скверов – освещение надо сделать. Какие-то мероприятия еще успеем сделать в этом году, а большинство мероприятий будем реализовывать в 2022 году. Рассчитываем, что во втором квартале 2022 года будут работы сделаны, чтобы жители увидели и поняли, что все делается для них и именно по их инициативе, - высказался председатель улан-удэнского горсовета Чимит Бальжинимаев.





фото: "Номер один"

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