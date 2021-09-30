Депутаты Хурала Бурятии предложили увеличить субсидии молочным фермам

Сегодняшний уровень господдержки они считают недостаточным





29 сентября состоялась рабочая поездка членов аграрного комитета Хурала Бурятии с участием зампреда парламента Татьяной Мантатовой по сельхозпредприятиям Джидинского района. Был рассмотрен ход реализации республиканского закона «О государственной поддержке сельского хозяйства в РБ».

В поездке во главе с председателем комитета Дмитрием Швецовым приняли участие депутаты Сергей Пашинский, Найдан Чимбеев, Александр Цыденов и представитель минсельхоза.Делегация посетила несколько животноводческих стоянок крупного сельхозпредприятия - ООО «Буян», молочно-товарную ферму и цех по переработке молока СПК «Баян» и побывали в хозяйстве фермера Александра Бутакова.Все они в свое время стали получателями государственной поддержки на развитие предприятий. Как резонно отметил заместитель председателя комитета Сергей Пашинский, во всем мире государство компенсирует сельхозпроизводителям те или иные затраты:- Понятно, что должна быть выстроена логистика, схема полива и уборки урожая, но человек, работающий на земле, все просчитать не может, поэтому так важна господдержка.Одним из крупных предприятий республики является ООО «Буян», которое ориентировано на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции, в основном, мясного направления. На животноводческих стоянках ООО «Буян», раскиданных по боргойской степи, содержится около 3,5 тысяч голов крупнорогатого скота (КРС), 155 голов овец. Площадь посевных составляет 4000 гектар. На предприятии трудится 74 человека на постоянной основе, также в период сезонных работ привлекаются дополнительные работники. Для работников создаются комфортные условия труда, сейчас, например, предприятием ведется строительство новых домов для животноводов взамен старых.По словам председателя профильного комитета Дмитрия Швецова, с такими инвесторами связано дальнейшее развитие сельского хозяйства республики:- Мы сегодня увидели, что предприятие грамотно использует полученную субсидию: создаются новые рабочие места, наращивается поголовье КРС, есть рынок сбыта. Надеемся, что с поддержкой районной и республиканской власти, депутатов Народного Хурала, предприятие свою инвестиционную программу осуществит. Проблемы по земле и имуществу, которые мы обсудили с представителями ООО «Буян», будем обсуждать с минсельхозом республики.О проблемах молочной отрасли депутаты поговорили на молочно-товарной ферме СПК «Баян». Сегодня подобные фермы есть в Кабанском и Прибайкальском районах, но их недостаточно. Депутаты аграрного комитета постоянно поднимают вопрос создания и развития молочно-товарных ферм на уровне правительства республики и готовы в дальнейшем поддерживать такие предприятия.Директор СПК «Баян» Анатолий Баранов показал парламентариям, как ведется строительство новой современной фермы, необходимой для увеличения поголовья КРС и, соответственно, для увеличения производства молока. Сегодня свежей продукцией предприятия обеспечиваются социальные учреждения района.Депутат Найдан Чимбеев, не раз поднимавший проблему обеспеченности республики собственной молочной продукцией, отметил, что недостаток молочно-товарных ферм напрямую влияет на дефицит продукции. Он считает, что без господдержки фермерам, занимающимся молоком, сложно.- Сегодня молочники получают 5 руб. 17 коп. за литр сданного молока. Я считаю, что эта субсидия маленькая. Субсидию необходимо увеличить хотя бы до 10 рублей. Тогда будет интерес у производителей молока. Будет у нас молоко, будет и молочная продукция.Поговорили в ходе рабочей поездки по Джидинскому району и о развитии пчеловодства. Глава КФХ Александр Бутаков несколько лет назад получал поддержку из республиканского бюджета по этому направлению.На июньской сессии депутаты приняли закон ««О регулировании отдельных вопросов в сфере развития пчеловодства».- В Бурятии разведением пчел занимаются свыше 400 пчеловодов в 16 районах и Улан-Удэ, имеющих в хозяйстве от нескольких пчелосемей до 200. Согласно положениям принятого закона, юрлица, которые имеют пасеку, могут получить поддержку, - пояснил зампред аграрного комитета Сергей Пашинский.Помимо разведения пчел, фермер Александр Бутаков занимается зерновыми, всего в его хозяйстве – около 600 гектаров посевных площадей, на которых выращивается пшеница, ячмень, рожь, гречиха и кормовые культуры. Недавно Александр Бутаков приступил к уборке и обмолотке зерна.Отметим, что посещение сельскохозяйственных предприятий республики - один из обязательных пунктов работы членов аграрного комитета, ведь на местах можно узнать, чем живет фермер и какие проблемы его волнуют. Результаты таких выездов по районам подытоживаются и ложатся в основу дальнейшей законотворческой работы.Фото: Хурал Бурятии