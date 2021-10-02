Непроходнячок

Кто «зарубил» Сергея Зверева на выборах в Госдуму?





Сетевое издание «Версия» провело анализ вероятных причин провала парикмахера и шоумена Сергея Зверева на выборах в Госдуму. В том числе - со ссылками на наши более ранние публикации (в Москве нас читают). Сколько авторов - столько и мнений. Думаем, текст наших коллег заслуживает внимания. Поэтому публикуем его без купюр.

Все вышеперечисленное, однако, не помешало Аркадию Зарубину несколько раз устраиваться на госслужбу. Сначала – в Республиканское агентство по инвестициям (РАИ), затем – советником в администрацию главы и правительства Бурятии. Хотя долго он там не продержался. Первый раз был уволен в связи с ликвидацией самого РАИ, где, по данным СМИ, похоже, произошла утечка государственной тайны (сотрудники имели доступ к широкому спектру информации о недрах, состоянии промышленности, инфраструктуры и т.д.). Второй – по представлению прокуратуры, которая выяснила, что при назначении Аркадия Зарубина советником не были учтены «требования закона в части необходимости наличия высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры», как сообщило издание «Информ Полис».







Знал ли об этом сам «король гламура»? Вопрос открытый. Во всяком случае Селенгинскому ЦКК Зверев публично посулил такое же будущее, как и Байкальскому БЦБК, который был полностью остановлен в 2013 году, а жители одноименного моногорода остались без работы. Сведения о доходах «суперстара», представленные в Избирком Бурятии, наглядно свидетельствовали о его сложном финансовом положении: согласно этим данным, за 2020 год Зверев смог заработать лишь около 305 тыс. рублей.





«Суперстар» Сергей Зверев, которому стукнуло 58 лет, с треском провалился на выборах депутатов Госдумы в Бурятии. Занял третье место с результатом 7,46 %. Партия «Зеленые», региональный список которой он возглавлял, набрала еще более скромные 1,79 %.А все так многообещающе начиналось! «Король гламура» посещал главу буддистов России Пандито Хамбо-ламу Дамбу Аюшеева в его резиденции в Иволгинском дацане близ Улан-Удэ. Встречался с митрополитом Иосифом. Хороводил со старообрядцами. Пошил себе одеяние в бурятском стиле и щеголял в нем в эфире местных телеканалов и даже в Избиркоме. Тусовался с представителями парламентской оппозиции: КПРФ и «Справедливой России», приросшей «Патриотами за правду». Ради подтверждения своей мужественности и непричастности к ЛГБТ-сообществу (некоторые в Бурятии восприняли его как потенциального лоббиста однополых браков и гей-парадов) он даже поменял в своем Инстаграм гламурную аватарку на фото времен срочной службы в Советской армии.Зверев с энтузиазмом учил МЧС технологиям борьбы с лесными пожарами: «Вот вырубили, а вот прикрыли, вот выжгли, а вот пошло на это... Это такую зону вырубить, чтоб она там отошла, там, вырыть канаву какую-то невероятную...» (цитируется по публикации Life.ru).Размещал в соцсетях свои фото в трусах и бутафорской короне в радоновой ванне бурятского курорта «Нилова пустынь», утверждая, что помогает развитию туризм.Озвучил собственную программу преобразований в Бурятии: «Надо идти в депутаты... уже думать не надо... чтобы был мощный толчок... местных... их надо взбодрить хорошо... чтобы им было непросто... чтобы у них была переоценка».Но что-то пошло не так...В Бурятии автором провала Зверева на выборах в Госдуму можно считать местного политтехнолога, организатора явно заказных «дебошей и потасовок» с политическим и националистическим уклоном Аркадия Зарубина. Персонаж этот столь же противоречивый, как Анна Адамовна из фильма «Покровские ворота». Созданные им телеграмм-каналы и местечковые сайты «топили» за Зверева еще с декабря прошлого года, настойчиво предлагая жителям республики носить «короля гламура» на руках. Непонятно, впрочем, за какие заслуги.Региональное издание «Номер Один» сравнивает ситуацию, когда Аркадия Зарубина пробовали «протащить» на госслужбу с попыткой «подсунуть «крота» в мешке» (на сленге спецслужб, крот – двойной агент).В свое время в газете «The Moscow Times» был опубликован фоторепортаж с митинга в Москве. На одном из фото Аркадий Зарубин (он тогда учился и жил в столице) стоит рядом с предводительницей «Демсоюза» Валерией Новодворской, которой принадлежат широко известные высказывания: «Если бы США напали на Россию, для нас это было бы хорошо. Для России лучше быть штатом США»; «Если Россия погибнет вообще, в принципе я лично роптать не буду»; «Русских нельзя с правами пускать в европейскую цивилизацию, их положили у параши, и правильно сделали».Зарубин, верный идеям Новодворской , после возвращения в Бурятию прямо заявил в одном из интервью: «Я – космополит!». В этом качестве он оказался востребован признанной иноагентом радиостанцией «Свобода», финансируемой Конгрессом США. Во время разгула лесных пожаров в Бурятии, в огне которых погибли несколько десантников-пожарных, Аркадий Зарубин вещал в эфире, что сотрудники МЧС в Бурятии вместо борьбы с огнем «позируют для прессы».Он водил дружбу с местными националистами, впоследствии выехавшими за рубеж и создавшими там «правительство Бурятии в изгнании» для борьбы за «полную независимость» республики от России при поддержке Госдепа США. Во время приездов сотрудников американского посольства в Улан-Удэ общался с ними в узком кругу единомышленников.Привлекался и к административной ответственности за пропаганду фашистской символики в соцсетях.Правда, Аркадия Зарубина тогда перевели работать помощником одного из зампредов республиканского правительства – заниматься продвижением региональных брендов. Но скоро грянул скандал: разработки проекта «Гордость Бурятии», инициатором которого был лично глава республики Алексей Цыденов, оказались в агитационных материалах кандидата на пост одного из районных глав. Причем, не поддержанного республиканской властью. После этого инцидента Аркадий Зарубин окончательно простился с госслужбой и занялся выборами.В багаже Аркадия Зарубина как политтехнолога – выборы в районах и на нескольких округах в горсовет и Народный Хурал Бурятии. Бывало, его связывали с активистами антипутинского движения «Солидарность» и ныне признанного иноагентом, экстремистского и запрещенного в России ФБК* Алексея Навального. Большинство предвыборных кампаний проиграно. А из тех, кого все-таки удалось избрать, многие уже лишены мандатов и должностей из-за уголовных дел.В 2020 года в руки Аркадия Зарубина попал Сергей Зверев. Как и где это произошло, доподлинно неизвестно. Вероятно, в Тункинском районе, где отдыхал на минводах «король гламура», и куда часто наведывался Зарубин.Зверев и Зарубин во многом похожи. У первого не простые отношения с сыном, о чем неоднократно писали СМИ. Второй, по его собственным словам, «развелся с женой, которой оставил в Москве квартиру и все остальное, забрал только книги» (их и сейчас можно увидеть в его Инстаграм: Бжезинский, Киссинджер и другие).Что могло стать поводом для неравноправного развода и стремительного отъезда с обжитой территории? Может, некий скандал с нетрадиционной подоплекой? Как пишут источники в Бурятии, у Аркадия Зарубина нет «семьи, родных и сердечных привязанностей». Странно для человека на 52 году жизни, не правда ли? Но не удивительно, если вспомнить, что его наставница Новодворская ратовала за разрешение однополых браков и гей-парадов (кроме как возле школ и библиотек).В пригороде Улан-Удэ Аркадий Зарубин возвел большой дом, несмотря на то, что долги в Московской области и в Бурятии, по его данным в базе ФССП отражаются как непогашенные.Впрочем, одна «сердечная привязанность» все же есть – деньги. И с приближением выборов в Госдуму открылась возможность их приумножить.Дело в том, что Сергей Зверев позиционировался как «защитник Байкала». Хотя, пожалуй, единственным реальным его действием был двухлетней давности одиночный пикет на Красной площади против строительства в иркутском поселке Култук вполне безвредного для озера завода по розливу байкальской воды.Вскоре после выдвижения «короля гламура» телеграмм-каналы, судя по всему, не чуждые Аркадию Зарубину, начали атаку на предпринимателей Бурятии, якобы вредящих Священному морю. Информационным нападкам подверглись владельцы Селенгинского ЦКК, который уже несколько десятилетий работает по замкнутому циклу, легальные лесозаготовители из районов республики, крупный региональный ритейлер. Замахнулись даже на госкорпорацию «Росатом», голословно обвинив в том, что ее уранодобывающее предприятие «Хиагда» якобы выжгло участок тайги токсичными отходами (впоследствии сведения не подтвердились).Были ли информационные атаки направлены на привлечение внимания и денег в предвыборную кампанию? Источники в Бурятии считают эту версию правдоподобной. Были ли попытки «слупить бабло» со штабов других претендентов на мандат депутата Госдумы от Бурятии в обмен на снятие кандидатуры Зверева с предвыборной дистанции? Вряд ли обошлось без этого.По мере того, как росли аппетиты и, соответственно, количество и ожесточенность информационных наездов на местный бизнес, в воздухе почувствовался запах уголовщины. Случаев осуждения за вымогательство при сходных обстоятельствах известно немало.По этой или иной причине в решающей фазе избирательной кампании Зверев рванул из Бурятии в Красноярский край, где у него был «запасной аэродром» – место в списке партии «Зеленые» на выборах в краевое Заксобрание. Но и там получить депутатский мандат «суперстару» не удалось.Лихая разудалость, с которой Аркадий Зарубин и К трясли именем своего кандидата, конечно, поражает и выдает уверенность в полной безнаказанности. В Бурятии считают, что покровительство Аркадию Зарубину может оказывать высокопоставленный офицер спецслужбы. Его уши и нос отчетливо просматриваются в различных околополитических скандалах. Пусть не имеющих ничего общего с реальными задачами ведомства по защите конституционного строя, зато позволяющих сорвать неплохой куш.Не эта ли «мохнатая рука» когда-то пристроила бывшего корреспондента СМИ-иноагента радио «Свобода» и соратника «правительства Бурятии в изгнании» в администрацию главы республики? Не она ли указывала на бизнесменов, которых стоит «критикнуть», заодно снабжая необходимыми сведениями из закрытых источников? Не в эту ли самую руку перекочевала часть денег, собранных не без давления якобы на предвыборную кампанию Зверева?Думается, на эти вопросы в состоянии ответить лишь служба собственной безопасности ФСБ России.Не теряясь в догадках, подведем итог: насколько мы можем судить, Сергея Зверева в Бурятии банально «развели». Если суперзвезда решит продолжить политическую карьеру, ему стоит быть разборчивее в связях. Хотя есть мнение, что желание участвовать в выборах ему отбили надолго.Фото: russianstock.ru