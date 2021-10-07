Глава Бурятии рассказал о своей поездке в Москву

Алексей Цыденов провел множество встреч и заключил несколько договоренностей



Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал в своем Facebook о поездке в Москву. Глава отсутствовал в Бурятии неделю, за это время он провел в столице множество встреч и заключил несколько договоренностей.



Так, во время командировки Алексей Цыденов отработал с Минкультуры вопрос по финансированию реконструкции театра Ульгэр. "Наше министерство с Минкультом России работали весь год. Финансирование подтвердили", - добавил глава.



Состоялась встреча главы с генеральным директором ОАО РЖД О.В.Белозеровым по вопросам развития БАМа и кадровому обеспечению.



Также совместно со Сбером была проведена большая презентация туристического потенциала республики. "Сбер сам приглашал потенциальных инвесторов, а также гарантировал будущим инвесторам свою поддержку. Это дорогого стоит", - отметил Алексей Цыденов.



Состоялась встреча главы с Олегом Дерипаской. Обсуждались вопросы развития в республике альтернативной энергетики, строительства в Тункинском районе отеля с термальными источниками, а так же вопросы экологического мониторинга. "За счет внебюджетных средств планируется установить датчики контроля чистоты реки Селенга на границе с Монголией", - написал глава.



Также Алексей Цыденов принял участие в пленарной сессии Россия-Казахстан под руководством Владимира Путина и президента Казахстана. "С Казахстаном у Бурятии развивается сотрудничество по поставкам и совместному производству вертолетов. В сентябре по этому вопросу у нас с визитом был вице премьер Казахстана", - напомнил Алексей Цыденов.



Кроме того, он принял участие в совете директоров госкорпорации Туризм.рф. По итогам совета утвержден предварительный мастер план туристического развития Бурятии и байкальского региона. В последующем планируется, что Корпорация будет финансировать развитие инфраструктуры.



Позже состоялась встреча и подписание соглашения с руководителем Главгосэкспертизы России И.Е.Маныловым. Соглашение предусматривает цифровую интеграцию нашей экспертизы и федеральной. "Как итог сокращение сроков рассмотрения проектной документации. Упрощение процедур для проектировщиков и застройщиков. Повышение качества экспертизы", - уточнил глава Бурятии.



Алексей Цыденов встретился с основным акционером компании Хужир. "Напомню, что компания в прошлом году выкупила рудник у Бурятзолото в Окинском районе и фактически спасла его от закрытия и затопления. Порядка шестисот человек сохранили свои рабочие места. При этом восемьдесят процентов работающих это жители Бурятии. На встрече обсуждались вопросы развития электроэнергетики Окинского района и дальнейшего развития работы компании в республике", - пояснил глава.



Прошло рабочее совещание в Минпросвещении у замминистра Николаева А.В. Обсуждался вопрос реализации концессионной программы по строительству десяти новых школ в республике. Софинансирование из федерального бюджета на них уже выделено на период 22-23 годы. "А также проговорили возможность дополнительного финансирования строительства школ, как по концессии, так и за счет прямого бюджетного финансирования. Предварительно договорились о строительстве до 1 сентября 2023 года новой школы в Кижинге", - рассказал Алексей Цыденов.



Состоялась рабочая встреча с Министром Минивостокразвития Чекунковым А.О, во время которой обсуждались перспективы президентской дальневосточной субсидии, проект Дальневосточный квартал. Министр подтвердил готовность финансово поддерживать наши проекты по развитию жилищного строительства и реновации центра города.



Прошла рабочая встреча с генеральным директором Почта России Акимовым М.А. В рамках Восточного экономического форума В.В.Путиным объявлен проект обновления и развития Почты России, в том числе отдельно выделена Бурятия. "Обсуждали как именно в республике будет исполняться поручение Президента и модернизироваться почта. Где капремонт отделений, где новое строительство и тд. В ноябре запланирован приезд Акимова М.А. в Улан-Удэ", - пояснил глава Бурятии.



Состоялась встреча в Минвостокразвития с первым заместителем министра Гусейновым Г.Г. и компанией ПИК по проекту реновации центра города. Также состоялась встреча с министром строительства Файзулиным И.Э. по вопросу прохождения отопительного периода. "Напомню, мы просим у федерального бюджета более трехсот миллионов в первую очередь для бамовских районов", - написал глава.



Также глава Бурятии принял участие в пятичасовом совещании с компанией Прошкола. Эта компания определена единым концессионером по всей стране по строительству школ. "Обсуждали детали концессионного соглашения, доли софинансирования, распределение обязанностей и ответственности, управление имуществом при строительстве школ по концессии", - рассказал Алексей Цыденов.



Кроме того за неделю прошло три мероприятия по рассмотрению проекта Транспортной стратегии до 2035 года. В администрации президента, в правительстве России и в рамках Комиссии Госсовета по направлению Транспорт. В стратегии заложены все основные цели и задачи по развитию транспорта на период до 2024, до 2030 и 2035 годов. "Вышел с инициативой дополнительно обратить внимание в стратегии на поддержку регионов в части общественного транспорта, а также на нормативное содержание не только федеральных и региональных дорог, но и местных муниципальный дорог", - пояснил глава Бурятии.



Также Алексей Цыденов посетил в Подмосковье эко-отель «Изумрудный лес». "Компания Космос-групп, которая заходит к нам резидентом в Байкальскую гавань и будет строить эко-отель в бухте Безымянная, показала на что примерно они ориентируются. И что будут строить на Байкале. Космос-групп имеет в своем составе 21 отель по всему миру. В том числе лучший пятизвёздочный отель на Алтае - Алтай Резорт", - рассказал Алексей Цыденев.



Он отметил, что это только те мероприятия, которые прошли в очном формате.



"Еще был ряд совещаний в режиме ВКС, но про них уже писать не буду. Вернулся домой. У нас дома, как обычно, не скучно. Острых проблем и вопросов более чем. Будем работать! Всем добра!", - написал Алексей Цыденов.



Фото с личной страницы А. Цыденова в соцсетях



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