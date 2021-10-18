Валерий Амагыров победил в конкурсе на пост замглавы минздрава Бурятии

Теперь кандидату предстоит пройти проверку у правоохранителей



В Бурятии подвели итоги конкурса на должность заместителя министра здравоохранения РБ - председателя комитета финансовой и организационно-правовой работы. Ко второму этапу конкурса в виде собеседования и тестирования были допущены 12 кандидатов. В их числе наиболее сильным претендентом оказался бывший главврач БСМП, а ныне заместитель главврача ГБУЗ «Городской центр медицинской профилактики», депутат горсовета Улан-Удэ Валерий Амагыров. Он и стал победителем конкурсного отбора.

Отметим, победа в конкурсе еще не означает автоматического назначения на должность. Сейчас господину Амагырову необходимо пройти обязательную в таких случаях проверку в правоохранительных органах, и не факт, что она завершится успешно. Так, например, заместитель главврача Республиканской больницы Анатолий Дмитриев в прошлом году также стал победителем конкурса на пост замглавы минздрава Бурятии, однако желаемого места



Что касается г-на Амагырова, то его карьера в здравоохранении началась еще в 1986 году. В 2002 году он возглавил БСМП и руководил больницей 12 лет. Как уже сообщал «Номер один», его работа на этом посту сопровождалась



Фото: russianstock.ru Отметим, победа в конкурсе еще не означает автоматического назначения на должность. Сейчас господину Амагырову необходимо пройти обязательную в таких случаях проверку в правоохранительных органах, и не факт, что она завершится успешно. Так, например, заместитель главврача Республиканской больницы Анатолий Дмитриев в прошлом году также стал победителем конкурса на пост замглавы минздрава Бурятии, однако желаемого места так и не получил . По неофициальной информации, препятствием для назначения Дмитриева стали счета в заграничных банках, которые он не смог закрыть из-за пандемии коронавируса. В итоге его назначили главврачом ДРКБ.Что касается г-на Амагырова, то его карьера в здравоохранении началась еще в 1986 году. В 2002 году он возглавил БСМП и руководил больницей 12 лет. Как уже сообщал «Номер один», его работа на этом посту сопровождалась немалым количеством скандалов Фото: russianstock.ru

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