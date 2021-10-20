Депутаты горсовета Улан-Удэ внесли изменения в план строительства дорог

В отдаленных микрорайонах города решают вопрос о создании центральных магистралей



Накануне прошло заседание Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-удэнского городского совета депутатов. На нем обсудили несколько вопросов, среди которых внесение изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019-2025 годы с перспективой до 2035 года (ПКРТИ), а также внесение изменений в отдельные решения Горсовета и запросы руководства МБУ «Городское лесничество».



Как отметили на заседании, изменения в документ ПКРТИ вносят ежегодно в зависимости от новых запросов по расширению или строительству городских трасс. Сейчас они касаются строительства четырех новых участков дороги: проезжей части в СНТ «Тепловик» через ДНТ «Энергия Плюс» общей протяженностью 2.2 км, дороги к строящемуся детскому саду по улице Боевая (300м), а также 250-метровой трассы, соединяющей улицы Ключевская и Тобольская. Также, одобрили решение о строительстве магистрали по улице Путейская в микрорайоне «Мостовой», общей протяженностью 1.3 км для обеспечения проезда под железнодорожными путями. Все мероприятия планируют осуществить к 2024-2025 году. Кроме того, депутат 27 городского избирательного округа Бэликто Цыбиков вынес отдельное предложение о создании центральных дорог и улиц в отдаленных микрорайонах города.



«У нас очень много жителей проживает в отдаленных микрорайонах. Для них дороги – это первая необходимость. Одно из предложений о том, что в каждом микрорайоне необходимо сделать хотя бы по одной центральной улице, по которой будут передвигаться все наши жители. Вот эта перспектива должна быть осуществлена в ближайшее время, так как ливень который прошел этим летом показал, какие проблемы у нас возникают из-за погодных условий: огромные ямы, рвы, каналы, из-за которых пришлось буквально сразу искать средства и транспорт. Жители не могли даже выехать со своих дворов. Эту проблему необходимо решать и ставить вопрос о том, чтобы в ближайшее время выделили средства, и вырабатывалась своя муниципальная программа, и эти дороги входили в реестр ремонтируемых дорог», - высказался Бэликто Цыбиков.



Вдобавок, на заседании подняли вопрос о сложных участках дорог – на проспекте 50-летия Октября (от ост. «Октябрь» до «Элеватора») и сотых микрорайонах, где пробки давно стали привычной ситуацией.



«В прошлом году мы внесли предложение о том, чтобы сдвинуть разделитель, который находится в средней части проспекта 50-летия Октября - чтобы вверх двигались две половы движения, а вниз - три полосы, одна из которых была бы выделена специально для маршрутных автобусов и спецтранспорта, возможно и для официальных такси. Мы просили, чтобы эти предложения были внесены в ПКРТИ, потому что после того, как они погружаются в программу, уже можно рассчитывать на финансирование по федеральным программам. В сотых кварталах – микрорайон разрастается, и ко многим домам сложная транспортная доступность, из-за которой образовались стихийные дороги. Эти дороги уже пользуются популярностью, соответственно, нужно изучить и сформировать концепцию движения так, чтобы включить трассы в план развития, и в будущем их можно будет построить. Пока у дороги нет твердого покрытия, мы не можем запустить там муниципальный транспорт», - отметил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Сергей Бурдиков.



Третьей повесткой стал доклад МБУ «Городское лесничество», в котором рассказали о работе предприятия и планах на будущее. Особое внимание привлекло обсуждение открытия собственного улан-удэнского питомника для выращивания саженцев.



«Это подразделение неплохо развивается и сейчас наконец-то заложили собственный питомник для того, чтобы в дальнейшем самостоятельно выращивать растения и сократить затраты на закупку зеленых насаждений. Еще, задача на следующий год – перейти к посадке крупномерных растений с постепенным отказом от мелких кустарникам – так называемых зеленых изгородей. Кое в чем им требуется помочь, в частности, для обрезки высоких деревьев нужна автовышка, которой острой не хватает. Заявок много, у нас большое количество высоких деревьев, которые тяжело обрезать, поэтому будем просить чтобы «вышка» была включена в бюджет. Тем более все расходы, которые они осуществляют - это расходы окупаемые, которые окупятся в течение двух трех лет», - отметил Сергей Бурдиков.





фото: "Номер один"

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