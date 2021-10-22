Владимир Путин наградил бывшего главу Бурятии орденом Александра Невского

О награждении Вячеслава Наговицына ходатайствовал Алексей Цыденов





Президент России Владимир Путин наградил сенатора от Бурятии, бывшего главу республики Вячеслава Наговицына орденом Александра Невского. Об этом сообщил сам господин Наговицын на своей странице в соцсетях.

Напомним, Вячеслав Наговицын руководил Бурятией с 2007 по 2017 год. После этого был делегирован представлять республику в Совете Федерации.







«Дорогие друзья, в моей жизни произошло большое, волнующее событие. В Кремле в составе группы выдающихся политических и общественных деятелей, депутатов Государственной думы и сенаторов Совета Федерации мне был вручен орден Александра Невского. Выражаю искреннюю благодарность председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и главе Бурятии Алексею Цыденову за оказанное мне высокое доверие и представление к столь высокой награде. Убеждён, что эта награда - результат моей работы в составе команды главы при непосредственном руководстве ею Алексея Цыденова», - написал он.Орденом Александра Невского награждаются граждане России, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в деле государственного строительства, многолетнюю добросовестную службу и высокие результаты, достигнутые ими при исполнении служебных обязанностей, в деле укрепления международного авторитета России, обороноспособности страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, охраны здоровья и другие заслуги. А также граждане России за высокие личные достижения в различных отраслях экономики, научно-исследовательской, социально-культурной, образовательной и иной общественно полезной деятельности.Фото: «Номер один», с личной страницы Вячеслава Наговицына