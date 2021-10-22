Работу усилят

Совет Хурала обсудил пассажироперевозки и бродячих собак





Темы безнадзорных животных, а также работы пассажирского транспорта в Бурятии стали одними из главных на заседании Совета Народного Хурала. Две этих сферы постоянно вызывают нарекания со стороны граждан и депутаты также держат их на контроле.

Работой по проблеме безнадзорных животных занимаются, во взаимодействии, республиканские и муниципальные структуры. Законодательная база создана хорошая и соответствует тому, что установило федеральное законодательство. Но при непосредственной работе на местах, далеко не все гладко.«Законом «О республиканском бюджете на 2021 г.» на реализацию полномочий по обращению с животными без владельцев выделено свыше 55 млн. рублей – на осуществление мероприятий в отношении 7825 особей. Средняя стоимость услуги в отношении одной особи составляет около 7 тыс. рублей», - доложил Совету Хурала Эрдэм Сангадиев, начальник республиканского Управления ветеринарии.Освоение средств пока невысокое, но муниципалитеты втягиваются в процесс. Контракты на работу по бродячим собакам заключены в 22 муниципальных образованиях (кроме Муйского района). Нынче в Бурятии уже отловлено 5087 животных, из них 3299 в г. Улан-Удэ. После регистрации, вакцинации и стерилизации какие-то собаки передаются новым владельцам, особо агрессивных оставляют на пожизненном содержании, но большая часть выпускается назад в места обитания.На 1 октября запланированная работа по отлову полностью проведена в Курумканском, Северобайкальском, Закаменском, Тункинском, Баунтовском и г. Северобайкальске.Но вот со строительством собачьих приютов проблема остается по-прежнему острой. Бурятия направила обращение к главе правительства России по поводу финансовых потребностей на строительство государственных и муниципальных приютов. Речь о сумме более 123 млн. рублей. А пока в республике разработали Порядок предоставления субсидий предпринимателям, юрлицам из республиканского бюджета, т. е поддержали развитие частных приютов.В 2021 г. субсидию получили приют «Возрождение» (3,5 млн.) и «Мухтар» (2 млн.). Средства направлены на увеличение помещения для содержания собак, огораживание территории, модернизацию водоснабжения и т. д.Собачьи приюты республики также получают помощь пиломатериалами, опилками, сеном, соломой для подстилки в вольерах, топливом… В Кабанском, Джидинском, Закаменском, Тункинском районах и г. Улан-Удэ уже действуют частные приюты. Планируется строительство в Иволгинском, Баргузинском, Хоринском и Еравнинском районах.Кстати, рассматривается альтернатива строительству приютов – покупка модульных зданий, из сборных конструкций, что удешевляет и ускоряет процесс организации приюта.За 9 месяцев в Бурятии зарегистрировано 2319 обращений за антирабической помощью после укусов собак. Более половины укусов нанесли собаки, чьи владельцы потом были установлены. Чаще всего хозяин допускает, что его собака гуляет за пределами своего подворья. В целом, обращений стало на 658 меньше, чем на за тот же срок 2020 г. Эрдэм Сангадиев призвал муниципалитеты усилить разъяснительную работу с владельцами собак, а также шире привлекать провинившихся к административной ответственности за ненадлежащий присмотр за питомцем.Депутаты высоко оценили проделанную работу. Парламентарии подчеркнули, что Управление ветеринарии загружено большой работой, связанной с сельскохозяйственными животными, но все равно работает и по проблеме безнадзорных животных.Депутат Игорь Марковец высказал тревогу по поводу невысоких темпов освоения выделенных средств. Так, по г. Улан-Удэ освоено 42% денег. «Не справляемся с поставленными задачами. Изменений особых нет», - выступил он.Его твердо заверили, что к концу года запланированное будет осуществлено в полном объеме. «Кроме Муйского района». – предупредил Эрдэм Сангадиев.Анатолий Кушнарев обратил внимание на необходимость нормального обустройства приюта в селе Вознесеновка. Валерий Цыремпилов – на волокиту муниципалитетов с выделением земли под приюты.В целом, мнение депутатов выразил Дмитрий Швецов, глава агарного комитета Хурала. «Воз удалось сдвинуть с места», - оптимистично подытожил он.Тем не менее, Совет Хурала указал на конкретные направления, где работу следует усилить – рассмотреть необходимость разработки госпрограммы Бурятии в области обращения с животными, разделить единую «собачью» субвенцию на две самостоятельных (чтобы яснее видеть использование средств), выделить средства на подготовку документации по приютам в отдельную строку и т. д.Транспортные проблемы, особенное обострение которых началось в Бурятии в «коронавирусном» 2020 г., плавно перетекли в нынешний год. В связи с этим, Совет Хурала рассмотрел ситуацию с транспортным обслуживанием населения. Отчитывался Алексей Назимов, первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.Минтранспорта занимается межмуниципальными маршрутами в республике. За 9 месяцев года было проведено 53 проверки работы перевозчиков. По выявленным нарушениям составлены акты и выдано 21 предписание на их устранение.«В основном нарушения касались несоблюдения расписания движения. Добивались, чтобы перевозчики добавляли количество машин и соблюдали расписание», - отметил Алексей Назимов.Один из признаков нездорового положения в перевозках между районами Бурятии, между районами и г. Улан-Удэ - нелегальные перевозчики. Собирая пассажиров посредством вайбер-чатов и другими методами, они наносят урон доходам официальных перевозчиков, уклоняются от налогов, не совсем ясно в трезвом ли виде нелегалы садятся за руль.«В начале 2021 г. сформирована комиссия по координации деятельности по противодействию нелегальным перевозчикам. Ежемесячно утверждается график выездных проверок, рейдов в районах», - отметил замминистра.Все резонансные ДТП с участием общественного транспорта рассматривают на комиссии по безопасности дорожного движения. Идут проверки по соблюдению масочного режима в транспорте - составлено 27 протоколов. Перевозчики активно вакцинируются от коронавируса.Алексей Назимов заверил, что все обращения о качестве транспортного обслуживания, соблюдению графика и схемы движения рассматриваются.О ситуации в г. Улан-Удэ доклад делал Юрий Ткачев, председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству горадминистрации. Суть его выступления можно свести к тому, что он признал тяжелое положение с автобусными перевозками, серьезное сокращение числа автобусов. Перспективы привести улан-удэнскую ситуацию в нормальный вид в ближайшее время выглядят туманными.Текущая ситуация с транспортом не устроила депутатов. Валерий Цыремпилов с недоумением сравнил нынешнее время с 1990-ми годами. «Межрайонные перевозки пассажиров. В тяжелые 90-е годы было, а сейчас не стало», - упрекнул парламентарий и привел примеры.Также он спросил об обновлении муниципального парка автобусов. «Последний раз приобретали более 10 лет назад. Износ очень большой. Особенно внутри города. Мы заявку делали - город Кяхта, но пока подвижек нет», - отметил депутат Цыремпилов.Выяснилось, что была заявка и от Кяхтинского, и от Закаменского, Бичурского районов...«Было запланировано, в прошлом году, приобретение 10 автобусов малой вместимости и одного большого. В т. ч. два для Кяхты», - признал замминистра и рассказал, что средства ушли на покупку аппаратов ИВЛ для лечения больных коронавирусом.Хотя для г. Улан-Удэ и Муйского района автобусы приобрели.Чиновник заявил, что вопрос по автобусам стоит на контроле. Сколько он будет там стоять, члены Совета Хурала уточнять не стали.Найдан Чимбеев спросил будет ли в г. Улан-Удэ новый автовокзал. Единое место для маршрутов в села.Сейчас автовокзала в Бурятии нет нигде. Даже в г. Улан-Удэ это не автовокзалы, а просто несколько кассовых станций. Автовокзал твердо пообещали построить в районе ул. Советской, рядом со старым «автовокзалом». Пусть не для всех маршрутов, но для многих.Депутат Игорь Марковец, глава «социального» комитета Хурала резонно заметил, что вопрос пассажироперевозок это не только бизнес-вопрос, но и социальный.«Люди в г. Улан-Удэ в условиях пандемии ездят в переполненном транспорте. Оптимизация маршрутов привела к тому, что люди вынуждены битком набиваться. Транспорта абсолютно не хватает. Пандемия второй год, а в автобусах «уплотнение» все больше», - указал он. Так, жители 50-тысячного Машзавода, который Марковец представляет в Хурале, не могут приехать без пересадок в Республиканскую больницу на лечение.Столице Бурятии требуется 600 автобусов. Если поступят, нужно будут немало водителей, средства на содержание, неясно какой будет стоимость поездки. Пока же на улицах г. Улан-Удэ автобусов стало не больше, а меньше, о чем напомнил Егор Олзоев, зампред «экономического» комитета Хурала. «Количество автобусов не в состоянии обеспечить нормальные пассажироперевозки», - критически сказал он.«Сокращение на треть», - подтвердил представитель мэрии г. Улан-Удэ, объяснив это тяжелым экономическим положением частных перевозчиков.Но все равно, доложили Совету, в самом большом городе республики подготовлен вариант маршрутной сети будущего. Ее каркас - большие магистральные автобусы и трамваи. Малые автобусы станут довозить людей с окраин до мест, где курсируют магистральные или работает трамвай, и возвращаться назад. На крупных улицах малых автобусов не станет. Управлять этим поможет Интеллектуальная транспортная система.Пассажироперевозки вызвали живой интерес присутствовавших. Вопросов было множество. Как итог, Совет Хурала рекомендовал оказывать финансовую поддержку отрасли, продолжать развивать инфраструктуру, работать с тарифами и пресечь, наконец, деятельность перевозчиков-нелегалов.На заседании были рассмотрены и другие вопросы повестки.Фото: «Номер один»