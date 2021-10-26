Контроль за ЖКХ в Улан-Удэ дал результат

Муниципальная жилинспекция отчиталась перед комитетом горсовета





В Улан-Удэ состоялось очередное заседание комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета. Главным вопросом стал отчет Алены Азаревич, начальника МКУ «Управление муниципальной жилищной инспекции Администрации г. Улан-Удэ».

«За 9 месяцев 2021 г проведена 791 проверка, выявлено 637 нарушений. Основные нарушения – нарушения правил технической эксплуатации и ремонта жилищного фонда и порядка расчета размера платы за коммунальные услуги», - доложила начальник МЖИ.По результатам проверок выдано 1820 исполнительных документов, в т. ч. 304 предписания об устранении нарушений. В частности, в Госстройжилнадзор было направлено за 9 месяцев 84 материала и общая сумма штрафов составила 2,8 млн. рублей.В сфере улан-удэнского ЖКХ бывают факты наложения весьма крупных штрафов. Например, в августе текущего года УФАС по Бурятии наложило штраф на «ТГК-14» в размере 650 тыс. рублей. А директору «Теплоэнергосбыта Бурятии» (филиал «ТГК-14») назначили штраф в 15 тыс. рублей.«По материалам, направленным в Роспотребнадзор, ПАО «ТГК-14» привлечено к ответственности за обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) – на общую сумму 550 тыс. рублей», - сообщили депутатам.В рамках подготовки города к нынешнему осенне-зимнему периоду инспекторы МЖИ обследовали многоквартирные дома. За ненадлежащую подготовку 17 обслуживающим организациям выданы предписания об устранении нарушений. Не все из них исполнены. Но членов комитета горсовета заверили, что по фактам неисполнения будут приниматься соответствующие меры.Провинившиеся организации постоянно пытаются обжаловать предписания МЖИ в суде. За 9 месяцев Арбитражный суд рассмотрел 118 заявлений об отмене предписаний. Почти 70 процентов из них составили заявления от «ТГК-14».«По всем делам приняты решения в пользу Управления», - сказала Алена Азаревич.Выяснилось, что в городе снижается число нарушений, связанных с порядком расчета за услуги ЖКХ. Так, по «ТГК-14» за три последних года тенденция такова.«В 2019 г. нами был произведен перерасчет на 40 млн. рублей, в 2020 – на 14 млн. В этом году – на 600 тыс. рублей. Мы видим большое снижение. Считаем, что без вмешательства нашего Управления такого снижения не было бы», - доложила руководитель МЖИ депутатам комитета и отметила, что работа идет совместно с прокуратурой, УФАС, Роспотребнадзором.Сейчас развернута целенаправленная работа по приведению в норму положения с расходомерами, выведенными из эксплуатации в улан-удэнских домах. Ресурсников заставляют восстанавливать их эксплуатацию. «Практически все предписания исполнены, по расходомерам, по клапанам смешения», - сообщили на заседании.Пользуясь случаем, начальник МЖИ подняла перед депутатами проблему большой загруженности инспекторов работой. Полномочий, который федеральный закон возлагает на МЖИ на территории страны, становится все больше.«Их реализация без человеческих ресурсов невозможна. Например, помимо документарной и выездной проверок вводится широкий перечень новых контрольно-надзорных мероприятий: контрольная закупка, мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспекционный визит, рейдовый осмотр, наблюдение за соблюдением обязательных требований, выездное обследование. Объем работ сейчас очень увеличивается», - отметила Алена Азаревич.А сроки проведения привычных документарной и выездной проверкам резко сокращаются – с 20 рабочих дней до 10. А все действия необходимо будет оформить в цифровом формате.«Все проверки, все, что я перечислила, будет идти по согласованию с прокуратурой. Без согласования наш инспектор не может ни одно действие совершить. Ранее, если проверяли управляющую компанию, согласования не требовалось», - констатировала начальник МЖИ.И это еще не все новинки в работе МЖИ.Жилинспекция заявила, что исполнение всего этого невозможно в рамках имеющегося штата из восьми инспекторов.«Есть методика расчета минстроя России. На то количество многоквартирных домов, которое есть в городе, у нас должна быть 21 единица», - проинформировала Алена Азаревич, но с учетом нелегкого положения с муниципальным бюджетом, она ограничилась просьбой о трех новых единицах инспекторов.Комитет горсовета положительно воспринял доклад.«Это и есть показатель вашей работы – снижение количества нарушений. Но нагрузка получается примерно по 300 обращений на одного специалиста за эти 9 месяцев. Наверняка, это не позволяет все досконально отрабатывать», - сказал Сергей Бурдиков, председатель комитета горсовета. Он с коллегами-депутатами с пониманием отнесся к просьбе об увеличении штата.«У нас один инспектор по «Читаэнергосбыту» на весь город. А помимо многоквартирных домов есть еще 23 тыс. домов частного сектора, который мы тоже проверяем – отключение электроэнергии, подключение», - пожаловалась Алена Азаревич.В ходе обсуждения депутаты подняли проблемы домов, где нет нормального обслуживания общедомового имущества. Ситуацию усугубляет то, что во многих их них проживает социально неблагополучный контингент.Депутат Анатолий Перепелица заострил внимание на домах в армейских микрорайонах г. Улан-Удэ, которые обслуживают «армейские» коммунальные структуры.«Ко мне много обращений. Но очень сложно с ними работать, заставить повысить качество услуг ЖКХ», - выступил он.Так, депутат рассказал, что в двух 8-этажных домах в Сосновом боре много лет вода не поднимается наверх. «Обращения были, но ничего не меняется», - сказал он.Алена Азаревич в ответ заявила, что там ситуация аховая.«Насколько мне известно, у данной организации заканчивается договор управления (общим имуществом – прим.) и она отказывается от обслуживания многоквартирных домов. Там очень много вопросов. Единственный выход – поменять управляющую компанию на более добросовестную. Но нет заинтересованности самих жителей-потребителей. Если честно, к нам очень мало поступает жалоб по обслуживающей организации минобороны, не знаю с чем это связано. Может быть, с тем, что это военные люди?», - сказала начальник МЖИ.«У нас до сих пор тепла нет в Сосновом боре», - сообщил депутат Перепелица, чем удивил коллег.«Тепла нет. Жалоб в МЖИ тоже нет», - констатировала Алена Азаревич реалии армейской жизни. Она пообещала встретиться с депутатом, обобщить жалобы, которые у него накопились, и вновь взяться за вопрос домов в армейских городках г. Улан-Удэ.Не менее актуальной темой стала следующая. На теплотрассах города установлены датчики, фиксирующие температуру теплоносителя. Любое падение температуры ниже нормы фиксируется.Если упала температура в уличной теплотрассе – значит, упала и в квартирных батареях. Но как жилец может быстро получить перерасчет? Депутаты отметили, что надо разработать четкий алгоритм действий и разъяснить, как поступать в таких случаях. Иначе какая польза народу от датчиков на теплотрассах?В первом приближении, вырисовывается такая схема. В случае падения температуры в тепломагистралях, Единая диспетчерская служба будет передавать информацию в МЖИ.Жилинспекция ставит в известность «управляшки», которые составляют акты и выставляют - от лица жильцов - требования о перерасчете.Чтобы «управляшки» имели право требовать сделать гражданам перерасчет, данным правом «управляшек» должны наделить общие собрания собственников.Единая диспетчерская служба также могла бы направлять информацию напрямую «управляшкам», чтобы не загружать МЖИ.Каким будет окончательный алгоритм действий будет вскоре решено.«Порядок взаимодействия надо разработать и довести до жителей, до управляющих компаний. Каждое нарушение со стороны ресурсников должно сопровождаться перерасчетом. Просим разработать в течение 30 дней», - указал Сергей Бурдиков.Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев, подытоживая рассмотрение работы МЖИ г. Улан-Удэ, подчеркнул, что жилищная инспекция работает для людей, защищает их интересы, положительно оценил итоги работы.Он отметил, что к просьбе о расширении штата надо отнестись внимательно. «Думаю, что со всеми обсудим, детально рассмотрим», - выступил он.Вопрос об усилении работы по перерасчетам потребителям с учетом сведений, поступающих от датчиков на теплотрассах, тоже не вызвал возражений. Напомним, сеть датчиков была развернута в 2020 г.Фото: «Номер один»