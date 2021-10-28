В Бурятии назначен первый заместитель министра финансов

Им стал Ленск Матханов





Постановлением главы Бурятии первым заместителем министра финансов республики назначен Ленск Матханов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РБ.

Ленск Матханов родился 3 декабря 1972 года в селе Аларь, Аларского района Иркутской области. В 1995 году окончил Иркутскую государственную экономическую академию по специальности «Экономика и управление в строительстве», в 2003 году окончил Бурятский государственный университет по специальности «Юриспруденция».В Министерстве финансов Бурятии работает с ноября 2002 года. С 2002 г. до 2004 г. был ведущим специалистом Комитета по драгметаллам и валюте. С 2005 г. по 2011 г. работал в юридическом отделе министерства.С февраля 2011 года до октября 2021 года работал заместителем председателя Комитета государственного финансового контроля – начальником отдела государственного контроля в сфере закупок Минфина РБ.Напомним, ранее пост первого замминистра финансов занимал Георгий Мадаев. В начале года, когда его шеф Всеволод Мухин стал первым зампредом правительства, Мадаев исполнял обязанности министра, а в начале сентября его назначили министром финансов республики.Фото: пресс-служба правительства Бурятии