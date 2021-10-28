В Улан-Удэ городской совет депутатов внес изменения в бюджет

В следующем году планируется вложить больше средств на открытие детских площадок и дошкольных учреждений



В Улан-Удэ 27 октября состоялась 27 сессия городского Совета депутатов. На мероприятии были приняты изменения в бюджете текущего года и утвержден план на последующие годы. В 2021 году доходы бюджета увеличиваются на 883.3 миллиона рублей по безвозмездным поступлениям, а расходы - на 887 миллионов рублей в связи с получением бюджетного кредита из республиканского бюджета.



«За 2021 год возросла субвенция на получение дошкольного образования в сумме 77.6 миллионов рублей, а также субсидия на возмещение расходов частных дошкольных организаций на 102.3 миллиона рублей. Вдобавок, увеличилась субсидия на переселение граждан из аварийного жилфонда на 44.4 миллиона рублей, и субсидия на мероприятия по стимулированию программы жилищного строительства на 125.8 миллионов рублей», - рассказали на сессии.



Кроме того, из наиболее крупных изменений – увеличение субсидии на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет Фонда содействия ремормированию ЖКХ – 211.5 миллионов рублей, а также иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного округа.



«На этой сессии мы рассмотрели очень много важных вопросов, самым главным является бюджет. По-моему мнению, это - самый главный документ, который определяет всю нашу жизнь. Все основные параметры, все те проблемы, которые мы испытываем в городе, мы пытаемся решить за счёт денег, которые предусматриваем в бюджете, - высказался депутат Улан-Удэнского горсовета Михаил Гергенов.



В 2022 году доходы бюджета планируют увеличить за счет субвенции и субсидий на 62 миллиона рублей. При этом, 766 тысяч рублей из них пойдут на деятельность по обеспечению домами детей-сирот, 3.9 миллионов рублей на капитальный ремонт спортивных школ и 58 миллионов – на создание дополнительных дошкольных мест. В частности, планируется строительство Детского дошкольного учреждения в микрорайоне Дивизионный. В целом, доходы на 2022 год составят 11 миллиардов, 935 миллионов рублей, а расходы – 11 миллиардов 931 миллион рублей. Разницу между ними планируется направить на погашение бюджетного кредита, полученного в 2021 году из республиканских средств. В 2023 доходы и расходы увеличатся на 1,1 млн. руб. за счет безвозмездных поступлений (увеличится субвенция на обеспечение детей-сирот домами). Общий их объем достигнет 11 млрд. 175,5 млн.руб.



Помимо этого, особое внимание на сессии привлек вопрос о внесении изменений в Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ). Программа была разработана в 2018 году в соответствии с градостроительным кодексом РФ, согласно ей устанавливают перечни мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции различных объектов транспортной цепи города. Изменения в нее вносятся ежегодно, и в этом году они коснулись 4 участков.



Как сообщил председатель комитета по транспорту Администрации города Юрий Ткачев, планируется ремонт проезжей части в СНТ «Тепловик» через ДНТ «Энергия Плюс» общей протяженностью 2.2 км, а также дороги к строящемуся детскому саду по улице Боевая (300м), и строительство 250-метровой трассы, соединяющей улицы Ключевская и Тобольская. Также, одобрили решение о строительстве магистрали по улице Путейская в микрорайоне «Мостовой», общей протяженностью 1.3 км для обеспечения проезда под железнодорожными путями.



«Все дороги планируется отремонтировать в ближайшие годы. По одному из участков была дискуссия, сейчас предоставили коллеги всю подробную информацию, и все участки были включены. Все мероприятия планируют осуществить к 2024-2025 году», - пояснил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.



Кроме того, на 27 сессии утвердили порядок финансирования компенсации затрат по проезду школьников, проживающих в отдаленных микрорайонах города – к месту учебы и обратно. По заявлению будет оказана адресная помощь для 159 учащихся городской школы №47 и 2 школьников 7 школы. Расстояние до учебного заведения превышает 3 километра.



«В основном все школьные автобусы прикреплены к школам, а - это дополнительная нагрузка в финансовом плане. Мы дали рекомендацию Комитету по образованию, чтобы они рассмотрели возможность централизованной доставки детей, и чтобы был один гараж школьных автобусов при администрации города и, согласно, федеральному законодательству, будет проконтролировано ее качество», - сообщил Денис Гармаев.



фото: "Номер один"

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