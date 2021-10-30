Забайкальский край вводит жесткие ограничения на нерабочий период

Пенсионеров отправляют на самоизоляцию, закрывают непродуктовые магазины, кафе и рестораны

Забайкальский край продолжает занимать высокие строчки в антирейтинге заболеваемости COVID-19 по стране. Как сообщают на официальном сайте Забайкальского края, на период вынужденных каникул (с 30 октября по 7 ноября включительно) власти региона вводят новые ограничения. Соответствующее постановление подписано 29 октября губернатором края Александром Осиповым.

Начиная с этой субботы в Забайкальском крае прекращают принимать гостей кафе и рестораны. Они могут обслуживать клиентов на вынос или доставлять заказы на дом. Но закрываться должны не позднее 23.00.

Также на неделю приостановлена деятельность детских развлекательных, батутных центров, соляриев, саун, массажных салонов, косметических кабинетов, зоопарков, детских и взрослых образовательных секций (при этом в детских садах работают дежурные группы). Не работают магазины непродовольственных товаров, чья площадь более 400 квадратных метров (за исключением магазинов стройматериалов). Закрыться придется и небольшим непродовольственным магазинам, не имеющим отдельного входа.

«Мы оставляем открытыми аптеки (без отдельного входа), даже в тех торговых центрах, где все остальное закрыто. Открытыми для приема клиентов в регионе будут фитнес-центры, бассейны, кинотеатры, концертные залы, цирки, парикмахерские, салоны красоты. Однако обслуживать разрешено только гостей, имеющих QR-код или сертификат о вакцинации, а также справку о перенесенном заболевании (срок которой не превышает шести месяцев). Остальные отрасли действуют в прежнем режиме»,- рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.

Для невакцинированных жителей региона в возрасте старше 60 лет вводится режим самоизоляции. Работодателям необходимо обеспечить перевод на дистанционный режим сотрудников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, в течение 4 недель для вакцинации и формирования иммунитета.



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