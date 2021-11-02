Работу министра строительства Бурятии оценили на отлично

Все остальные «строительные» чиновники ДФО получили уверенный «неуд»







В октябре федеральный портал Stroy.media запустил голосование, цель которого — выявить лучшего куратора строительной отрасли на Дальнем Востоке. В этом опросе приняли участие жители всех регионов Дальневосточного федерального округа.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, по итогам голосования министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ Николай Рузавин набрал беспрецедентное количество положительных голосов: 75% опрошенных оценили его работу на «отлично». К слову, это единственный чиновник сферы строительства, получивший в голосовании по ДФО положительную оценку.«Безусловно, мне приятно получить такую высокую оценку. Хотелось бы сказать, что это заслуга всех сотрудников министерства, которые работают вместе со мной», - прокомментировал итоги голосования Николай Рузавин.Как пишет федеральный портал, дальше распределить места оказалось делом весьма проблематичным. Все 10 оставшихся кураторов строительной отрасли получили уверенный «неуд».Фото: пресс-служба правительства Бурятии