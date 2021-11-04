В Бурятии со скандалом уволенному министру выплатят миллион

Баир Жалсанов так «горел на работе», что забывал об отпуске





Накануне ноябрьской сессии Хурала парламентариев заинтересовали неожиданные выплаты в размере 1,1 млн. рублей экс-министру образования Бурятии Баиру Жалсанову. На комитете по межрегиональным связям соответствующий вопрос задали замминистра финансов Бурятии. Из объяснений докладчика депутаты поняли, что дескать, министр так "горел на работе", что забывал об отпуске и что, якобы, это компенсация за несколько лет его трудовой и напряжённой «вахты».

Между тем у прокуратуры региона другой взгляд на то, как "горел" на работе без отпуска бывший министр. Как мы уже сообщали, весной этого года в министерстве образования и науки Бурятии прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Как считают правоохранительные органы Бурятии, речь идет о бюджетных средствах, выделенных в виде субсидии на развитие системы дошкольного образования.В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении директора детского сада (родственника министра), представившего в Минобраз РБ документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидий. А в сентябре Советский райсуд Улан-Удэ по иску прокуратуры признал незаконным увольнение министра в июле этого года по собственному желанию. Изменив формулировку на «в связи с утратой доверия».Между тем депутатов сейчас интересует не подмоченная репутация бывшего чиновника, а прежде всего те деньги, которые он хочет получить из бюджета Бурятии.- В школах весь ежегодно заложенный отпуск учителя и руководители обязаны отгулять, причём компенсации за неиспользованные дни принципиально не выплачиваются, поскольку и так нагрузка на учителя велика, и он должен по закону отдохнуть, - возмутилась депутат Хурала Оксана Бухольцева. - И руководитель школы, и сам министр обязаны жёстко контролировать график отпусков, чтобы не иметь проблем с трудовой инспекцией. Почему же сам министр действовал вопреки трудовому законодательству?В трудовой инспекции подтверждают: по закону каждый наемный работник в нашей стране должен один раз в году уходить в оплачиваемый отпуск протяженностью не менее чем 28 дней (плюс еще 8 дополнительных дней предоставляются для жителей республики). Судя по всему, получая компенсацию в 1,1 млн. рублей, господин Жалсанов не ходил в отпуск несколько лет, тем самым нарушая трудовое законодательство.Как отметила депутат Оксана Бухольцева, эта "порочная практика, когда при увольнении министров им ещё остаётся должен бюджет, сложилась не сегодня, и депутаты постоянно поднимают этот вопрос". В связи с этим приходится постоянно вносить изменения в расходную часть бюджета и изыскивать неожиданно высокие суммы, чтобы выплатить уволившимся чиновникам своего рода "золотые парашюты".Фото: «Номер один»