В Бурятии бизнесмена включили в комиссию по выдаче субсидий самому себе

Прокуратура вскрыла нарушения в республиканском Минпромторге





Прокуратура Бурятии проверила работу республиканского министерства промышленности, торговли и инвестиций на предмет соблюдения законов при оказании господдержки бизнесменам. Вскрыто немало нарушений.

«Выявлено, что министерством не дана оценка бездействию регионального фонда поддержки малого предпринимательства, которому получатели займов не предоставляли документального подтверждения их целевого использования. Вскрыты нарушения при предоставлении субсидий на реализацию инновационных проектов и на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга. Также министерством принимались заявки претендентов на предоставление субсидии, не отвечающие установленной законом форме, не во всех случаях они рассматривались своевременно. На портале минпромторга не размещалась информация о предоставлении либо об отказе в предоставлении предпринимателям субсидии», - рассказали в надзорном ведомстве.Вишенкой на торте выявленных нарушений стало включение бизнесмена-получателя субсидий в составе конкурсной комиссии по выдаче этих субсидий. Прокуратура усмотрела в этом «возможность коррупционных проявлений».По итогам проверки министерство получило прокурорское представление. На данный момент нарушения устранены, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: «Номер один»