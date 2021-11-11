Для правительства Бурятии предложили нанять водителей-гастарбайтеров

Жители республики не горят желанием возить чиновников за смешные деньги





Работа в качестве водителей правительственных машин, перевозящих бурятских министров и других чиновников по служебным делам, потеряла престиж. Дошло до того, что для поиска водителей дают объявления. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего совещания в Хурале Бурятии.

«Раньше в гараж невозможно было устроиться водителем. Очередность была», - вспомнил зампред Хурала Цырен-Даши Доржиев.«Сейчас уже объявления есть – требуются водители в гараж правительства. Никогда такого не было. Они возят две «ветви» власти, день и ночь иногда работают, командировки и т. д., а получают 22 тыс. рублей... Увольняются очень многие. Новые приходят, узнают про 22 тысячи и не устраиваются», - констатировал спикер Хурала Владимир Павлов.Тема дефицита водителей для чиновников уже донесена до главы Бурятии Алексея Цыденова. Насколько известно, он запросил финансовые расчеты. Не исключено, что в бюджете-2022 заложат индексацию водительских зарплат.Сегодня водитель правительственной машины получает меньше, чем уборщица в улан-удэнском супермаркете, которой предлагают от 23 тыс. руб./месяц. «Водители и специалисты скоро на работу приезжать не смогут», - говорят в «коридорах власти».Депутат Игорь Бобков высказал идею - в решении вопроса по водителям правительственного гаража взять пример с пассажироперевозок. «Там звучала мысль приглашать на работу гастарбайтеров. А нам чего стесняться? Давайте тоже самое. Пусть и в правительственном гараже гастарбайтеры работают, и в Народном Хурале в качестве специалистов. Никаких проблем не вижу. Надо в ногу со временем, в ногу с жизнью России идти», - предложил он.Проблема низких зарплат затрагивает не только водителей, работающих в органах республиканской власти, но и другие слои работников. В республиканских министерствах тоже огромная текучка кадров.«Сегодня, действительно, зарплата работников очень низкая по сравнению с тем, что происходит (удорожание жизни, скачок цен – прим. авт.). Особенно секретари. Заработная плата не индексируется в течение последних нескольких лет. По сути, надо индексировать гражданским служащим», - высказалась зампред комитета Хурала по соцполитике Светлана Будаева.С ней оказался солидарен и глава комитета по госустройству Виктор Малышенко.«У нас у ведущего специалиста 1-й категории сегодня – 17-20 тыс. рублей. Эта зарплата не отвечает требованиям сегодняшнего времени абсолютно», - сказал он, предложив внимательно рассмотреть вопрос и решить его.Как вспомнил глава комитета Хурала по экономической политике Анатолий Кушнарев, за последние пять лет в комитете поменялось четыре секретаря.В бурятском парламенте дошло до того, что помимо отдела кадров секретаря в свой комитет начинают искать сами председатели комитетов Хурала.В итоге обсуждения спикер парламента высказал идею провести рабочее совещание для обсуждения вариантов решения этой проблемы.Фото: «Номер один»