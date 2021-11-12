Владимир Павлов: «Поддержка малого бизнеса продолжится»

В Улан-Удэ прошло заседание Совета Народного Хурала







Центральным вопросом заседания стало рассмотрение хода реализации закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Бурятия». Оно играет важную роль, т. к. призвано наряду с крупными предприятиями стать драйвером развития экономики республики.

Перед депутатами с докладом выступил и. о. министра промышленности и торговли Алексей Оловянников. У республики есть хорошие достижения.Так, за последние два года 37 предпринимателям предоставлено субсидирование части расходов, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга. Сумма составила порядка 100 млн. рублей. Создано более двухсот рабочих мест.На реализацию инновационных проектов субсидии предпринимателям за два года составили 36,4 млн. рублей.Активно работают Фонд развития промышленности Республики Бурятия, выдающий льготные займы, Фонд поддержки малого бизнеса, Республиканский бизнес-инкубатор, Промышленный парк Республики Бурятия и другие организации, помогающие развитию малого, среднего бизнеса.Десятки предпринимателей получили от государства поручительство перед банками по получаемым кредитам. Ежегодно выдаются сотни микрозаймов. Годовой оборот резидентов Промпарка по итогам 2020 г., вообще, превысил миллиард рублей. В минувшем году при поддержке Центра «Мой бизнес» зарегистрировали свое дело 644 предпринимателя, в т. ч. в сельских районах.Нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрен показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей». По Бурятии за 2020 г. при плановом значении 85 тыс. человек, фактическое составило 87,2 тыс. То есть развитие не останавливается.«В прошлом году мы столкнулись с пандемией. Коронавирусная инфекция внесла большие коррективы в работу предпринимателей и, конечно, данный закон очень помог. Положения, прописанные в нем, позволили осуществить серьезную государственную поддержку в тот момент, когда было непонятно, каким образом будет развиваться положение», - отметил Владимир Павлов, глава парламента Бурятии.Он напомнил, что были предприняты беспрецедентные меры, чтобы люди не заражались. Был объявлен локдаун, когда многие субъекты малого и среднего предпринимательства в разных отраслях приостановили свою работу.«Микрозаймы, прямая господдержка, другие меры дали возможность в прошлом году сохранить предпринимателей, рабочие места. Пополнение бюджета, о чем все переживали, в прошлом году не уменьшилось. Правительство республики в лице министерства промышленности и торговли очень эффективно реализует закон», - дал оценку Владимир Павлов.По итогам рассмотрения вопроса, доклад и. о. министра он назвал очень хорошим, но отметил, что депутаты все равно сделали замечания, указали на необходимость поработать над некоторыми моментами, по которым имеются неясности.Так, на Совете Хурала выступила Ольга Капустина, представитель одного местного ИП, выпускающего качественные, быстро набирающие популярность, мясные консервы. Предприятие столкнулось с тем, что нигде не может получить кредит для расширения производства. Совет Хурала внес предложения, рекомендации по совершенствованию системы поддержки малого, среднего бизнеса Бурятии.«Будем работать дальше, чтобы правительство республики их обязательно выполнило», - заверил Владимир Павлов, подчеркнув, что по сравнению с 2020 г. сейчас количество предпринимателей выросло в Бурятии на несколько тысяч. У этих предпринимателей работает около 90 тыс. человек.Среди других вопросов заседания выделим утверждение проекта повестки очередной сессии Хурала. Среди вопросов, которые предполагается рассмотреть, есть законопроект об ограничении продажи несовершеннолетним газов, так называемых «сниффиков».«За нарушение предполагается наложение штрафов на должностных лиц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, на юридических лиц от 30 тыс. до 40 тыс. рублей», - говорит Владимир Павлов.Он напоминает, что в республике подростки покупают в торговых центрах, магазинах эти газы и затем происходят отравления ими. Уже было несколько таких случаев. Принятие законопроекта поможет в какой-то части предупредить такие случаи.Фото: «Номер один»