Депутаты Хурала Бурятии обсудили бюджет на 2022 год

Социальные вопросы по-прежнему в приоритете





В Народном Хурале прошли публичные слушания по проекту закона Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». В слушаниях приняли участие депутаты Народного Хурала, представители министерств и ведомств, органов местного самоуправления и общественности.

Открывая заседание, председатель Народного Хурала Владимир Павлов отметил, что в настоящее время в связи с непростой экономической ситуацией бюджет республики должен обеспечивать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами и создавать условия для экономического роста.- Ключевой задачей бюджетной политики Республики Бурятия является обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы, повышение эффективности и результативности использования бюджетных средств для последовательного повышения качества жизни населения республики. Достижение этих целей возможно благодаря совместной слаженной работе законодательной, исполнительной ветвей власти и органов местного самоуправления, - подчеркнул глава парламента.Главный финансовый документ представил министр финансов Георгий Мадаев. Он сообщил об основных характеристиках и параметрах республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.- Основные характеристики проекта на 2022 год составляют: доходы - 83,7 млрд. рублей, расходы - 88,6 млрд. рублей, дефицит бюджета 4,9 млрд. рублей. Общий объем безвозмездных поступлений в 2022 году учтен в объеме 50,3 млрд. рублей, в том числе дотации из федерального бюджета - 23,5 млрд. рублей, что соответствует уровню 2021 года, но сумма дотаций будет уточняться, - рассказал министр финансов.Наибольшую часть расходов занимают социальные –61,4 млрд. рублей. Предусмотрена реализация программ по развитию образования, здравоохранения, культуры, социальной поддержки граждан, физической культуры и спорта, сохранение и развитие бурятского языка. На социальную поддержку граждан предусмотрено 19,9 млрд. рублей, на развитие здравоохранения предусмотрено 14,9 млрд. рублей, из них 5,2 млрд. потратят на ремонт и строительство больниц, ФАПов, приобретение оборудования и транспортных средств.На реализацию госпрограммы «Развитие образования и науки» направляется в 2022 году 22,5 млрд. рублей.В то же время на выполнение всех обязательств средств не хватает. Об острых моментах рассказал председатель комитета по социальной политике депутат Игорь Марковец.- У нас приняты законы по детям-сиротам, мы выдаем им жилищные сертификаты, также помогаем многодетным семьям с шестью детьми. И увеличения по этим статьям расходов на 2022 год пока нет. Порядка 180 семей с шестью и более детьми должны были получить жилищный сертификат в этом году, но пока не подписано ни одного договора. С детьми-сиротами ситуация также сложная. На 2022 год заложено всего 26 сертификатов на приобретение жилья, в то время как актуальная очередь составляет более 4,5 тысяч человек, а под требование законопроекта о возможности получения сертификата подходит более тысячи человек, - обозначил проблему депутат.Есть пожелания и в области здравоохранения: в Улан-Удэ многим поликлиникам нужен капитальный ремонт.- Если по сельской местности вопрос решается, туда выделяется 3,5 млрд рублей, то по городским поликлиникам ситуация очень тяжелая. Нескольких десятков миллионов, потраченных на ремонт несколько лет назад, явно было недостаточно, - отметил депутат.Также Игорь Марковец обратил внимание на низкие зарплаты тренеров в ДЮСШ, снизившиеся зарплаты учителей в сельской местности и на недостаточное финансирование на обеспечение безопасности в школах.Председатель комитета Народного Хурала по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрий Швецов отметил негативную тенденцию последних лет - снижение уровня финансирования агропромышленного комплекса.- В частности, если смотреть по уровню прошлого года, то доля финансирования в АПК в 2012 году была 1,55%, а в этом году составит 1,46% от уровня общих расходов. Мы считаем нужным довести долю финансирования сельского хозяйства в общих расходах республиканского бюджета до 3%, - высказал позицию аграрного комитета Дмитрий Швецов.Помимо необходимости увеличения финансирования отрасли, депутат внес и конкретные предложения, которые могли бы помочь выведению сельского хозяйства в Бурятии из кризиса.- Во-первых, это субсидирование производства собственного молока, сданного на переработку. Стоимость субсидирования сейчас составляет максимум 5,17 коп. на произведенный килограмм. Мы предлагаем увеличить субсидирование до 10—15 рублей с учетом сезонности. Это даст толчок развитию отрасли, ведь ни для кого ни секрет, что в Бурятии дефицит молока, а действующие перерабатывающие предприятия загружены незначительно, - отметил председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку.Также, по мнению Дмитрия Швецова, в республике следует концентрировать бюджетные средства на финансировании одного «прорывного» инвестиционного проекта, обеспечивающего «точку роста» для развития сельского хозяйства, и по окончании реализации одного проекта начинать финансирование следующего.Помочь фермерам Бурятии могли бы и грантовые конкурсы, такие как «Агростартап», а также строительство овощехранилищ, молочно-товарных ферм.- Мы поднимаем вопрос о необходимости выделения средств на проектирование и строительство муниципальных приютов для бездомных животных, а также о необходимости поддержки частных приютов. Нужна покупка передвижной лаборатории для стерилизации и регистрации домашних животных, - обозначил проблемы депутат.Выступали на публичных слушаниях и другие депутаты. Так, зампред комитета по межрегиональным связям Сергей Дорош рассказал о проблемах в области спорта.- Одной из самых острых проблем при дальнейшем развитии деятельности инструкторов в районах республики является действующий норматив нагрузки на одну ставку инструктора с населением на 5 000 человек. Многие инструкторы работают в населенных пунктах, где проживает от 300 до 14 000 чел., там они занимают от 0,3 до 1 ставки. В некоторых поселениях с населением до тысячи человек инструктор принят на 0,2 ст., что составляет зарплату примерно 2 813 руб. в месяц с вычетом налогов, - поведал депутат.Председатель комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев рекомендовал обратить внимание на субсидирование предпринимателям стоимости оборудования.- Фермеры жалуются, что им не дают лизинг, займы. Сейчас возвращают по субсидии до 10% стоимости техники, но не более 10 млн. рублей, наше предложение - сделать возврат 30% стоимости, чтобы охватить поддержкой больше предпринимателей. Необходимо республике и заняться переработкой мусора, сейчас перерабатывается всего 14% отходов, причем в Бурятии всего 3%, остальное увозится. Около 10 предприятий у нас работают в этой сфере, два предприятия перерабатывают текстильные отходы. Просим поддержать переработку хотя бы трех видов мусора: пластик, древесина и текстиль, - выступил Анатолий Кушнарев.Слово брали и другие народные избранники, так Михаил Гергенов, Леонтий Красовский и Игорь Бобков обозначили проблемные вопросы жителей столицы республики.Завершая заседание, председатель Народного Хурала Владимир Павлов заверил, что прозвучавшие предложения и пожелания будут тщательно отрабатываться. По итогам проведения слушаний по законопроекту о бюджете депутаты приняли проект рекомендаций.Фото: Хурал Бурятии