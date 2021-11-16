В Бурятии министры будут отчитываться за работу с обращениями граждан

Соответствующее поручение дал глава республики





Еженедельно руководитель Центра управления регионом (ЦУР) докладывает на планерке в правительстве Бурятии, какие обращения поступали в течение недели от жителей республики через социальные сети и платформу обратной связи. Обращения граждан, фиксируемые ЦУР, уже не раз становились основой управленческих решений.

По итогам последнего совещания глава Бурятии Алексей Цыденов попросил министров также докладывать о том, как обрабатываются обращения, какие вопросы волнуют жителей республики и как с ними работают ведомства.«Центр управления регионом собирает и анализируют все обращения, поступающие на сайты министерств, приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также из социальных сетей. Всю информацию о характере обращений и том, как они были отработаны, насколько удовлетворительный ответ получили граждане, мы структурируем и передаем главе Бурятии. Думаю, благодаря поручению, мы будет еще лучше взаимодействовать с ведомствами, повысится вовлеченность министров в проблемы жителей Бурятии, и это скажется на качестве ответов. К тому же обсуждение вопросов может стать основой для системных решений», – сообщил руководитель ЦУРа Алексей Доржиев.В последний отчетный период с 5 по 11 ноября ЦУР зафиксировал 1380 обращений: 1118 относились к вопросам здравоохранения и вакцинации, 66 – к теме социальной защиты, 33 касались города Улан-Удэ.Фото: пресс-служба правительства Бурятии