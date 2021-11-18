Оппозиция в Хурале Бурятии выступила против системы QR-кодов

Депутаты уверены, что она нарушает конституционные права жителей





На начавшейся сегодня сессии Хурала Бурятии ряд депутатов из оппозиционных фракций резко высказались против действующей в республике системы QR-кодов. Первым на этот счет высказался лидер фракции ЛДПР Сергей Дорош.

По его словам, систему нужно ослабить, ведь польза от нее неочевидна. Он напомнил об очередях в торговых центрах, где нарушается социальная дистанция и создаются условия для распространения вируса. Люди, не имеющие возможности посещать общепит, собираются в тесных квартирах, что также играет в пользу распространения коронавируса. Страдает и бизнес, который теряет выручку из-за введенных ограничений.Сергей Дорош напомнил, что в Москве система QR-кодов действует выборочно, а не тотально, как в Бурятии и предложил последовать примеру столицы.- Давайте не закручивать гайки, - сказал депутат, добавив, что впереди новогодние праздники и действующие ограничения могут усугубить ситуацию с распространением инфекции и повысить социальную напряженность.Депутат от КПРФ Леонтий Красовский также высказался против системы QR-кодов, однако мотивировал свою позицию иначе. По его словам, она нарушает конституционные права граждан.- Это чистая сегрегация. Это основа для создания цифрового концлагеря. Это, по сути, нарушает права человека и гражданина, - отметил он.Другой коммунист Виктор Малышенко рассказал, что в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о введении обязательной системы пропуска по QR-кодам повсеместно.- Людей без QR-кодов превращают в изгоев, - уверен депутат.Все эти заявления прозвучали во время часа заявлений, во время которого дискуссии запрещены регламентом. Поэтому никакой реакции от присутствующих членов правительства на эти предложения не прозвучало.Фото: «Номер один»