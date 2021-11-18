Фракция КПРФ в Хурале отказалась поддерживать проект бюджета Бурятии

По мнению коммунистов, больше денег нужно направить на поддержку бизнеса и населения





Позицию фракции КПРФ по главному финансовому документу на начавшейся сегодня сессии Хурала Бурятии озвучил депутат Виктор Малышенко. По его словам, принимая бюджет, нужно опираться на состояние промышленности, сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса. Нужен серьезный анализ по выполнению ключевых показателей социально-экономического развития Бурятии в последние годы.

- Бурятия – один из самых богатых природными ресурсами регионов нашей страны, однако собственные доходы республики составляют менее половины от общих доходов бюджета, - сказал Виктор Малышенко.Он рассказал о росте цен, о падении реальных доходов населения, о возросшей нагрузке на бизнес в связи с пандемией.- Наши земляки продолжают покидать малую родину, растет недоверие к власти, – перечислял коммунист. - Наша фракция не видит перспективы в предложенном проекте бюджета, и мы не будем его поддерживать.Рассмотрение главного финансового документа Бурятии на следующий год состоится на сегодняшней сессии Хурала. Однако его должны принять лишь в первом чтении, поскольку окончательные параметры бюджета станут понятны лишь в декабре этого года.Фото: «Номер один»