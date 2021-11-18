В Бурятии запретили продавать газовые баллончики детям

Решение принято после череды смертей несовершеннолетних





Министерство образования Бурятии представило Народному Хуралу законопроект о запрете продажи несовершеннолетним товаров бытового назначения, содержащих сжиженный углеводородный газ. Речь идет о газовых баллончиках, с помощью которых заправляют зажигалки, используют газовые плитки и так далее. По мнению авторов законопроекта, это необходимо, чтобы уберечь подростков. Напомним, от газовых баллончиков в республике только с начала года погибло 4 ребенка

Однако депутаты предложили пойти дальше, и запретить продавать газ в баллончиках в обычных магазинах, разрешив его продажу только в специализированных точках.- Контроль будет лучше, чем когда во всех киосках и везде газ этот продается. Это должно было быть одним из пунктов этого закона, - говорил депутат Анатолий Ковалев.- Мы пытаемся создать принцип труднодоступности. С принятием этого закона мы вручаем весь механизм контроля в руки обычного продавца. Той женщины, которая сидит на кассе, и которая должна пропустить или не пропустить эту покупку. Примерно так же, как и с вино-водочными изделиями. Может, целесообразно было бы запретить продажу в неспециализированных магазинах? – согласился с ним депутат Игорь Бобков.Также парламентарии задались вопросом – как ограничить продажу таких баллончиков через интернет. Кроме того, как отметил депутат Игорь Марковец, одними запретами проблему не решить.- Мы никакими запретами не сможем решить эту проблему, если не будем усиленно заниматься воспитанием детей, - сказал он, добавив, что нужно приучать детей к спорту и продвигать патриотическое воспитание.Впрочем, предложенный Минобразом законопроект депутаты все-таки утвердили. И теперь продажа газовых баллончиков несовершеннолетним в Бурятии будет запрещена.Фото: «Номер один»