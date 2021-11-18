В Улан-Удэ усилят контроль за размещением баннеров и рекламы

Проблему подняли на заседании городского совета депутатов





Накануне на заседании Комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию городского совета депутатов подняли наболевшую проблему Улан-Удэ – размещения рекламных вывесок и баннеров на улицах города.



«Состояние рекламных конструкций нужно контролировать более тщательно. На остановочных навесах - настоящий бардак, предписания выдаем, но никто им не следует! Один день требуется, чтобы проехать и проверить все конструкции. Много вопросов и по план-схеме размещения рекламных конструкций, ее нужно предоставить депутатам, чтобы мы знали, где и какие конструкции располагаются», - высказался на заседании Председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев.



Как рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству администрации Михаил Мясищев, с 1 января до 15 ноября 2021 года во время рейдов выявили 109 незаконно установленных рекламных конструкций различного типа – от одиночных навесов до настенных панно.



«Рекламные конструкции - это сложные инженерные сооружения, которые во многом требуют подхода. Здесь однозначно нужен проект, чтобы конструкция вписывалась в общую застройку. Может, стоит ввести такое понятие как «паспорт рекламного места», ужесточить правила приема рекламных конструкций? Можно обратиться к опыту больших городов: там разрешение на конструкцию выдается только после того, как комиссия увидит ее на месте, - рассказал депутат Дмитрий Путилин.



Всего в Улан-Удэ сдается 822 рекламных конструкции. При этом, информация на них, как правило, «разношерстная», а сами вывески и баннеры разных размеров.



«Мы сегодня бурно обсудили этот вопрос, пришли к единому мнению, что будем создавать рабочую группу и обсуждать, каким способом увеличить пополнение бюджета от рекламных конструкций. Также, мы рассмотрели вариант по качеству введения в эксплуатацию данных рекламных конструкций, то есть – необходимо ужесточение приемки рекламных конструкций. Поговорили о создании приемочной комиссий после установки таких конструкций», - высказался председатель Комитета по градостроительной политике и землепользованию Горсовета Василий Цыремпилов.







фото: "Номер один"

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