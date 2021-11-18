В Хурале Бурятии проголосовали за повышение налогов для предпринимателей

Несмотря на возмущения отдельных парламентариев, закон все-таки прошел



На очередной сессии Народного Хурала депутаты рассмотрели законопроект, меняющий некоторые нормы налогового регулирования в Бурятии. Его представила министр экономики республики Екатерина Кочетова.

Напомним, «Номер один» уже



В прошлом году для бывших ЕНВДшников, которые перешли на упрощенку, ввели льготу: 1% вместо 6%, если они платят налог с доходов, и 5% вместо 15% для тех, кто платит с доходов, уменьшенных на расходы.



Однако щедрость властей оказалась не долгой, и с будущего года льготные ставки, согласно законопроекту, должны вырасти до 1,2% и 6% соответственно. Более того, в последующие годы ставки будут расти по 0,5% и 1%, пока не достигнут максимальных значений.



Часть депутатов такой расклад не устроил. В частности, Баир Гармаев предложил не торопиться с повышением и подождать три года, оставив прежние льготные ставки, как сделали в Забайкальском крае. Депутат Игорь Бобков обратил внимание на то, что налоговые поступления в этом году растут, а значит целесообразности повышения ставок нет.



- Произойдет самое настоящее удушение малого бизнеса в нашей республике, - предупредил Игорь Бобков о возможных последствиях повышения ставок.



Однако Екатерина Кочетова была непреклонна. По ее словам, выпадающие доходы из-за сниженных ставок за 9 месяцев составили почти 300 млн рублей. А такого бюджет Бурятии себе позволить не может.



Также депутатов заинтересовали налоговые льготы для аптек, которые прописаны в том же законопроекте. Парламентарии обратили внимание на то, что аптеки в период пандемии нарастили продажи и чувствуют себя отлично.



- Кто пролоббировал щадящий режим для аптек? Аптеки увеличили продажи в разы. Наверное, кто-то сидит в минэкономики и усиленно помогает аптекам, - предположил депутат Иринчей Матханов.



С этим не согласилась Екатерина Кочетова, отметив, что аптеки на селе находятся в непростом положении. А разделить сельские и городские аптеки с точки зрения администрирования налогов у чиновников не вышло. Но они будут пытаться, заверила министр.



Фото: «Номер один» Напомним, «Номер один» уже подробно сообщал про этот законопроект. В нем вводится понятие инвестиционного налогового вычета для приоритетных инвестпроектов, изменения в части патентной системы налогообложения, льготы для аптек. Но самой критикуемой стала норма о повышении налогов по упрощенной системе налогообложения для тех, кто перешел на нее с ЕНВД, который отменили с 1 января этого года.В прошлом году для бывших ЕНВДшников, которые перешли на упрощенку, ввели льготу: 1% вместо 6%, если они платят налог с доходов, и 5% вместо 15% для тех, кто платит с доходов, уменьшенных на расходы.Однако щедрость властей оказалась не долгой, и с будущего года льготные ставки, согласно законопроекту, должны вырасти до 1,2% и 6% соответственно. Более того, в последующие годы ставки будут расти по 0,5% и 1%, пока не достигнут максимальных значений.Часть депутатов такой расклад не устроил. В частности, Баир Гармаев предложил не торопиться с повышением и подождать три года, оставив прежние льготные ставки, как сделали в Забайкальском крае. Депутат Игорь Бобков обратил внимание на то, что налоговые поступления в этом году растут, а значит целесообразности повышения ставок нет.- Произойдет самое настоящее удушение малого бизнеса в нашей республике, - предупредил Игорь Бобков о возможных последствиях повышения ставок.Однако Екатерина Кочетова была непреклонна. По ее словам, выпадающие доходы из-за сниженных ставок за 9 месяцев составили почти 300 млн рублей. А такого бюджет Бурятии себе позволить не может.Также депутатов заинтересовали налоговые льготы для аптек, которые прописаны в том же законопроекте. Парламентарии обратили внимание на то, что аптеки в период пандемии нарастили продажи и чувствуют себя отлично.- Кто пролоббировал щадящий режим для аптек? Аптеки увеличили продажи в разы. Наверное, кто-то сидит в минэкономики и усиленно помогает аптекам, - предположил депутат Иринчей Матханов.С этим не согласилась Екатерина Кочетова, отметив, что аптеки на селе находятся в непростом положении. А разделить сельские и городские аптеки с точки зрения администрирования налогов у чиновников не вышло. Но они будут пытаться, заверила министр.Фото: «Номер один»

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