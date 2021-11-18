Председатель горсовета Улан-Удэ представил Хуралу два законопроекта

Инициативы касаются самовольщиков и кладбищ





Сегодня на сессии Хурала Бурятии председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев представил два законопроекта. Первая законодательная инициатива меняет правила узаконения самовольно возведенных жилых домов.

Чимит Бальжинимаев предложил внести изменения в республиканский закон «О земле», касающиеся возможности оформления индивидуальных жилых домов, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, в которых федеральными актами не установлен запрет на строительство индивидуальных жилых домов.- Теперь у наших жителей появилась возможность узаконить свои земельные участки и жилые дома, возведенные до 31 декабря 2015 года, - рассказал председатель Улан-Удэнского горсовета.По старым нормам для узаконения самовольно занятого участка нужно было предоставить либо технический паспорт (которые выдавали до 2013 года), либо технический план (которые начали выдавать с 2013 года).Проблема в том, что техпаспорта выдавала государственная организация и сведения о всех выданных документах хранятся в архивах. А технические планы выдают коммерческие организации, и подтвердить их подлинность гораздо сложнее. Поэтому в законопроекте прописали, что в качестве доказательства возведения дома будут приниматься лишь техпаспорта. Владельцы технических планов должны будут доказывать в суде, что они использовали участок до 2015 года (дома, построенные именно до этой даты, подлежат узаконению).- Предлагаем внести изменения, касающиеся возможности оформления индивидуальных жилых домов, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий. В настоящее время законом не допускает узаконения участков, находящихся в таких зонах, - продолжил Чимит Бальжинимаев. - У граждан появится возможность узаконить свои жилые дома, возведенные до 31 декабря 2015 года и расположенные в границах приаэродромной территории.Ранее в адрес Народного Хурала поступили письма от депутатов райсоветов Иволгинского, Тарбагатайского и Заиграевского районов с просьбой рассмотреть и поддержать инициативу, так как часть территорий этих районов попадают под ограничения, возникшие после введения приаэродромной территории аэропорта Мухино.Вторая инициатива касалась ответственности за нарушение в области погребения и похоронного дела.- В настоящее время значительно увеличилось количество фактов погребения умерших без надлежаще оформленных документов, что приводит к несанкционированному разрастанию территорий кладбищ, в том числе к нарушению действующих санитарных, экологических правил и нормативов, - рассказал депутатам Хурала Чимит Бальжинимаев. - Наблюдается рост случаев установок намогильных сооружений (надгробий) за границами предоставленных мест для захоронения, в связи с этим отсутствует возможность подхода к местам захоронения. Кроме того, граждане зачастую нарушают правила посещения кладбищ и поведения на территории, - продолжал Чимит Бальинимаев.Депутаты Хурала проголосовали за оба представленных законопроекта.Фото: «Номер один»