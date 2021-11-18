Молодым чиновникам Бурятии предложили платить по 40 тысяч рублей

Власти озаботились кадровым дефицитом в сфере госуправления





На правительственном часе сегодняшней сессии Хурала зампред правительства Бурятии Баир Цыренов докладывал депутатам о кадровой политике в республике. В числе прочего, он затронул вопрос высокой текучки и кадрового дефицита в сфере госуправления. По его словам, специалисты и консультанты в министерствах, ведомствах и так далее получают слишком маленькие зарплаты по сравнению с теми, кто работает на подобных должностях в коммерческой сфере.

При этом, средств в бюджете на то, чтобы исправить ситуацию, нет. Тем не менее, ряд депутатов согласились с тем, что уровень оплаты чиновников слишком низкий. Например, депутат Буда-Ширап Батуев предложил довести зарплату молодых госслужащих до 40 тысяч рублей.- Мы должны давать компенсации госслужащим, чтобы они никуда не бегали. Мы должны найти деньги, - говорил он.В то же время, парламентарии высказались относительно того, что качество и эффективность работы правительства Бурятии и других госструктур сильно страдают из-за кадрового дефицита и текучки.Обсудили кадровую политику и других бюджетных сфер, таких как образование и здравоохранение. Например, Виталий Лыгденов рассказал, что из Закаменского района за последнее время уехали 13 врачей, что является показательным. Часто медики уезжают в другие регионы, где более привлекательные условия для таких специалистов.Не хватает кадров и в других сферах. Например, депутат Анатолий Кушнарев обратил внимание на лесной комплекс. Выпускники высших и средних специальных учебных заведения не едут работать в село за низкие зарплаты.- Как и в любой отрасли. Помимо лесников, везде есть вопрос с оплатой труда. Хочется все это решить, но нужны ресурсы, источники, - говорил зампред правительства Баир Цыренов.В этой связи депутаты предложили вернуться к распределению выпускников, которые отучились на бюджетной основе, обязав их отработать пять лет там, куда их направят. Впрочем, окончательного решения по этому вопросу принято не было.Фото: «Номер один»