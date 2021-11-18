В Хурале предложили попросить у Кремля деньги на помощь «подтопленцам»

Собственных средств бюджета на компенсацию ущерба не хватает





Депутат Хурала Бурятии Светлана Будева на сегодняшней сессии подняла вопрос о подтоплениях в поселке Набережный в Гусиноозерске, которые продолжаются уже не первый год. По ее словам, в 2019 году были проведены изыскания, в результате которых был сделан вывод о том, что быстрого варианта решения проблемы нет.

В то же время в зоне подтопления только в этом поселке находится 87 домов, в которых проживает 214 человек. 17 домов уже признаны непригодными для проживания.



- Органы местного самоуправления должны выделить деньги для пострадавших, но денег нет. Нужно нестандартное решение. Я предлагаю правительству республики обратиться в федеральные органы власти, - заявила Светлана Будаева.



Похожую тему поднял депутат Тимур Нимаев. Он напомнил, что этим летом из-за подъема уровня воды пострадали многие жители Бурятии. Более того, подтопления продолжаются.



На это министр финансов республики Георгий Мадаев отметил, что недавно был увеличен резервный фонд Бурятии, из которого будут выделены деньги для помощи пострадавшим.



Напомним, в Гусиноозерске сотни жителей поселка Набережный оказались



Фото: pixabay.com В то же время в зоне подтопления только в этом поселке находится 87 домов, в которых проживает 214 человек. 17 домов уже признаны непригодными для проживания.- Органы местного самоуправления должны выделить деньги для пострадавших, но денег нет. Нужно нестандартное решение. Я предлагаю правительству республики обратиться в федеральные органы власти, - заявила Светлана Будаева.Похожую тему поднял депутат Тимур Нимаев. Он напомнил, что этим летом из-за подъема уровня воды пострадали многие жители Бурятии. Более того, подтопления продолжаются.На это министр финансов республики Георгий Мадаев отметил, что недавно был увеличен резервный фонд Бурятии, из которого будут выделены деньги для помощи пострадавшим.Напомним, в Гусиноозерске сотни жителей поселка Набережный оказались в отчаянной ситуации . С 2014 года здесь происходит интенсивное подтопление жилых застроек подземными водами. Под действием высокого уровня грунтовых вод основные несущие элементы жилых построек разрушаются. Земельные участки, предназначенные для огородов, так же стали непригодными.Фото: pixabay.com

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