В Хурале Бурятии возмутились дороговизной выборов главы

Расходы Избиркома республики на будущий год выросли в 11 раз





Депутаты Хурала на очередной сессии приняли черновой вариант бюджета будущего года. Ко второму чтению главный финансовый документ республики будет серьезно дорабатываться, однако у некоторых парламентариев есть претензии к проекту уже сейчас.

Так, Тумен Дондоков обратил внимание на резкое увеличение расходов на деятельность Избиркома: на 2022 год эта сумма выросла в 11 раз по сравнению с текущим.- В 2021 году финансирование составляло 32 млн рублей, а на 2022 год предлагается финансирование избиркома в размере 380 млн рублей. Разница составляет 347 млн. Они что собираются с этими деньгами делать? Я вообще не понимаю, - вопрошал депутат.Также он обратил внимание на сокращение социальных расходов, а именно – финансирование социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, снизилось на 207 млн рублей.- У нас что экономическая ситуация наладилась? Мне кажется, половина жителей Бурятии живёт в трудной жизненной ситуации. А вы сокращаете эту статью расходов, - возмущался Тумен Дондоков.Кроме того, парламентария заинтересовало сокращение на полмиллиарда рублей расходов на содействие занятости населения.- Здесь вопрос касается именно безработных. Мы что там всем уже помогли, всех устроили на работу? Мне кажется, надо требовать у Российской Федерации увеличения данной статьи расходов. Я понимаю, что это федеральные деньги, - говорил он.На большинство из этих вопросов министр финансов Бурятии Георгий Мадаев дал один ответ: федеральный бюджет еще не готов, а значит пока неизвестно, сколько мы получим федеральных денег. Это станет ясно в декабре.Что касается расходов на Избирком, то министр пояснил, что рост обусловлен запланированными на будущий год выборами главы республики. Которые, также как и выборы депутатов Хурала, финансирует республика. Впрочем, такой ответ депутата не устроил.- В 2018 году на выборы депутатов Народного Хурала Избирательной комиссии было направлено 100 млн рублей. Если сравнивать с 2018 годом, то разница есть, - говорил Тумен Дондоков.- Расходы на выборы депутатов Народного Хурала рассчитываются исходя из 1 тура голосования. При проведении выборов главы Бурятии мы формально в любом случае рассчитываем на 2 тура голосования. Это требование закона, - пояснял министр.Напомним, ранее фракция КПРФ в Хурале, которую и представляет Тумен Дондоков, заявила, что не будет поддерживать проект бюджета будущего года из-за недостаточно финансирования поддержки предпринимателей и населения в условиях пандемии.Фото: «Номер один»