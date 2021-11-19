Депутаты Хурала дважды проголосовали против экологических штрафов для бизнеса

Принятый в прошлом году закон о запрете твердого топлива работать не будет





В прошлом году депутаты Хурала после бурных дискуссий приняли закон, который запрещает предпринимателям отапливать свои котельные твердыми видами топлива при наличии технологического подключения к централизованным сетям теплоснабжения. Однако его действие они отложили: закон должен быть начать работать с 15 сентября этого года.

Дополнительно к этому закону нужно было принять другой, который устанавливает штрафы за нарушение этих требований. И такой документ был внесен на очередную сессию Народного Хурала. В нем был прописан размер штрафов (для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей) и орган, уполномоченный эти штрафы выписывать.«На территории Улан-Удэ и прилегающих к нему поселений Иволгинского, Тарбагатайского, Заиграевского районов находятся около 200 стационарных объектов, имеющих технологическое присоединение к сетям центрального теплоснабжения и автономные котельные. Отапливаемая площадь указанных стационарных объектов составляет от 100 до 470 кв.м., средняя площадь 285 кв.м», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Однако депутаты на этот раз отнеслись к этому закону крайне скептически. Во-первых, они засомневались в том, что эти 200 котельных наносят такой уж большой вред. Во-вторых – в том, что предпринимателям нужно закручивать экологические гайки в условиях пандемии.- Основная проблема в этом законе, что у ТГК-14 очень дорогое тепло. И предприниматели, которые имеют подключение к сетям ТГК-14, построили свою котельную не от хорошей жизни, а от большой нужды. Потому что у них нет финансовых средств, чтобы оплачивать непомерные аппетиты ТГК-14, - говорил, к примеру, депутат Игорь Бобков.Также депутаты усомнились в некоторых формулировках закона. Например, возможность вынесения нарушителям предупреждения Игорь Бобков счел коррупциогенным фактором. А Иринчей Матханов обратил внимание на запрет только твердого топлива.- Это значит, что можно отработкой, маслом, дизелем топить? По закону, получается, можно. А если предприниматель использует бездымный уголь, выбросы от которого ниже нормы, то он тоже подпадает под этот закон? – вопрошал депутат.Оба депутата предложили не голосовать за этот законопроект. И многие парламентарии оказались с ними согласны, также выступив с критикой документа. Впрочем, далеко не все отнеслись к проекту негативно.- В прошлом году 46 депутатов поддержали этот закон. Сказав «А», мы должны сказать «Я». Иначе мы выглядим не очень компетентными. Для чего тогда мы приняли закон в прошлом году? – говорил депутат Анатолий Кушнарев. - Я прошу по улице Бабушкина проехать и подышать этим воздухом. Там есть котельные, которые топят углем при наличии технологического присоединения.Он сослался за заключение минэкономики республики, которое гласит, что существенного повышения давления на бизнес не будет, а также на положительные заключения всех компетентных органов.Однако это не помогло. Во время голосования законопроект не набрал нужного количества голосов и был отклонен Хуралом. Однако руководство Хурала предприняло попытку исправить ситуацию. Вице-спикер парламента Цырен Доржиев предложил переголосовать и принять закон, но только в первом чтении, и доработать его ко второму.Закон поставили на голосование во второй раз. Но и тогда депутаты проголосовали против его принятия. Фактически это означает, что принятые в прошлом году ограничения для предпринимателей работать не будут, ведь никакой ответственности за нарушение экологических правил не предусмотрено. А вернуться к рассмотрению этого законопроекта депутаты по действующим правилам смогут не скоро.Фото: pixabay.com