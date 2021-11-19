Депутат Хурала возмутился отпускными экс-министра Бурятии в миллион рублей

Выяснилось, что Баир Жалсанов просто редко отдыхал



На сессии Хурала Бурятии при обсуждении расходов бюджета депутат Тумен Дондоков обратил внимание на такую статью расходов, как выплата компенсации за неиспользованный отпуск скандально ушедшему в отставку министру образования Баиру Жалсанову.

- Мы когда принимаем бюджет на предстоящий год, сразу предусматриваем заработную плату и отпускные всех государственных служащих, - говорил депутат. - Мы видим увеличение расходов в связи с необходимостью выплаты компенсации за неиспользованный отпуск министра образования: 1,1 миллиона рублей. А что, у нас не предусмотрены были отпускные министра? У нас что, министры отпускные получают миллион рублей? Некоторые люди, наверное, пять лет зарабатывают этот миллион. А у нас министр, год отработав, получает такие отпускные?



Вопрос был адресован министру финансов Георгию Мадаеву, который представлял Хуралу проект изменений в бюджет этого года.



- Миллион рублей – это с начислениями на оплату труда, которая составляет порядка 30%. То есть компенсация за неиспользованный отпуск – порядка 800 тысяч рублей, - говорил чиновник. - Когда рассчитывается фонд оплаты труда, на отпускные дополнительно не предусматриваются расходы. Потому что человек, уходя в отпуск, не получает в этот период заработную плату.



По словам министра, Баир Жалсанов накопил за много лет неиспользованные отпуска – по 20-30 дней ежегодно.



- И скопилось большое количество дней. По Трудовому кодексу ему обязаны были выплатить эту компенсацию в день увольнения. Если бы они не выплатили, они бы уже сами подверглись административному наказанию от трудовой инспекции, - обрисовывал ситуацию Георгий Мадаев.



Как мы уже сообщали, весной этого года в министерстве образования и науки Бурятии прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела по факту



В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела в отношении директора детского сада (родственника министра), представившего в Минобраз республики документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидий. А в сентябре Советский райсуд Улан-Удэ по иску прокуратуры признал незаконным увольнение министра в июле этого года по собственному желанию, изменив формулировку на «в связи с утратой доверия».



Фото: «Номер один» - Мы когда принимаем бюджет на предстоящий год, сразу предусматриваем заработную плату и отпускные всех государственных служащих, - говорил депутат. - Мы видим увеличение расходов в связи с необходимостью выплаты компенсации за неиспользованный отпуск министра образования: 1,1 миллиона рублей. А что, у нас не предусмотрены были отпускные министра? У нас что, министры отпускные получают миллион рублей? Некоторые люди, наверное, пять лет зарабатывают этот миллион. А у нас министр, год отработав, получает такие отпускные?Вопрос был адресован министру финансов Георгию Мадаеву, который представлял Хуралу проект изменений в бюджет этого года.- Миллион рублей – это с начислениями на оплату труда, которая составляет порядка 30%. То есть компенсация за неиспользованный отпуск – порядка 800 тысяч рублей, - говорил чиновник. - Когда рассчитывается фонд оплаты труда, на отпускные дополнительно не предусматриваются расходы. Потому что человек, уходя в отпуск, не получает в этот период заработную плату.По словам министра, Баир Жалсанов накопил за много лет неиспользованные отпуска – по 20-30 дней ежегодно.- И скопилось большое количество дней. По Трудовому кодексу ему обязаны были выплатить эту компенсацию в день увольнения. Если бы они не выплатили, они бы уже сами подверглись административному наказанию от трудовой инспекции, - обрисовывал ситуацию Георгий Мадаев.Как мы уже сообщали, весной этого года в министерстве образования и науки Бурятии прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Как считают правоохранительные органы Бурятии, речь идет о бюджетных средствах, выделенных в виде субсидии на развитие системы дошкольного образования.В настоящий момент продолжается расследование уголовного дела в отношении директора детского сада (родственника министра), представившего в Минобраз республики документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидий. А в сентябре Советский райсуд Улан-Удэ по иску прокуратуры признал незаконным увольнение министра в июле этого года по собственному желанию, изменив формулировку на «в связи с утратой доверия».Фото: «Номер один»

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