Депутаты Хурала Бурятии подвели итоги прошедшей сессии

В парламенте приняли «черновик» бюджета и защитили детей от газа





Сегодня депутаты Народного Хурала подвели итоги прошедшей вчера сессии, на которой был принят целый ряд ключевых для Бурятии законов. Среди них –проект бюджета будущего года, закон, направленный на снижение стоимость дров, защита детей от сниффинга. Кроме того, парламентарии выбрали новых членов Избиркома республики.

- У нас ранее случалось, что не все кандидаты набирали нужное количество голосов, тем более что голосование тайное. Но качественная работа комитета позволила без всяких эксцессов провести голосование. И все люди там достойные, - отметил Владимир Павлов. - Комиссия будет работать 5 лет, от нее очень многое будет зависеть.





Фото: Хурал Бурятии



Прежде, чем перейти к проекту бюджета будущего года, депутаты Хурала на вчерашней сессии рассмотрели изменения в главный финансовый документ года текущего. Изменения во многом положительные: наблюдается рост как по безвозмездным поступлениям, так и по налоговым доходам.Это позволило профинансировать дополнительные статьи расходов и увеличить суммы на уже действующие.- При внесении изменений в бюджет 2021 года дополнительно по линии агропромышленного комплекса выделены средства на техническую и технологическую модернизацию отрасли. То есть у нас люди приобретали технику, и мы часть затрат на это компенсируем, - рассказал на сегодняшней пресс-конференции председатель аграрного комитета Хурала Дмитрий Швецов. - Комитетом была проведена большая работа в этом направлении. Правительство и глава республики пошли нам навстречу. И в итоге дополнительно выделено 85,7 млн рублей к тем 60, которые первично были заложены в бюджете. И в 2021 году мы всем гражданам, которые подали документу сможем компенсировать их затраты.Что касается проекта бюджета-2022, то его депутаты приняли в первом чтении, утвердив четыре основных параметра: доходы, расходы, дефицит и государственный долг.- Ранее мы провели публичные слушания, приняли рекомендации, которые будут прорабатываться ко второму чтению. Впереди в течение месяца предстоит большая работа. Сессия, на которой будет принят бюджет во втором чтении, состоится 17 декабря. За это время очень насыщенно проработают все комитеты по своим направлениям, рабочие группы. И уверен, что выверенный бюджет ко второму чтению будет утвержден – вовремя, качественно, - отметил на пресс-конференции председатель Народного Хурала Владимир Павлов.Сразу два закона, принятых на сессии касались одного из главных богатств Бурятии – леса. Точнее, оба проекта были направлены на то, чтобы сделать этот ресурс доступнее для жителей республики.Например, один из законопроектов устранял несправедливость, из-за которой многие жители частных домов лишались права на бесплатные 50 кубометров леса.- У нас сложилась ситуация, когда получить древесину для ремонта домов имели возможность только те, кто жили в одноэтажных одноквартирных домах. Им полагалось 50 кубометров раз в 10 лет. К нам обращались жители двухквартирных одноэтажных домов, которые не имели такого права, - пояснил Владимир Павлов.Принятый закон устранил это неравенство, позволив жителям двухквартирных домов претендовать на бесплатный лес наравне с остальными.Второй проект был направлен на снижение стоимости дров в Бурятии. Не секрет, что в последнее время их цена резко выросла, и жители республики не раз обращались в Хурал с этим вопросом.Суть закона в том, что в районах будут проводиться аукционы, на которых топливно-снабжающие компании смогут приобрести деляны – то есть, лес на корню, причем по сниженной цене. После этого компания-победитель обязана будет заготовить дрова и продавать их жителям по ценам, утвержденным республиканской службой по тарифам.- Цель этого закона – решить проблему заготовки дров. По расчетам РАЛХа, цену за один кубометр дров можно снизить на одну тысячу рублей, - рассказал председатель комитета по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев. - В то же время, дрова будут продаваться и на площадках по прежним правилам. Но они будут продаваться дороже. Я думаю, когда наступит конкуренция, цены у нерегулируемых продавцов дров тоже снизится.Также одним из обсуждаемых законов стал запрет на продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. В том числе – зажигалок.- В течение года у нас уже несколько случаев было, когда дети отравились газом. И Следственный комитет обращался по этому поводу в Народный Хурал, - рассказал Владимир Павлов. - Комитет по аграрной политике провел очень большую работу. И в итоге мы приняли законопроект, который устанавливает, что продажа несовершеннолетним таких баллончиков будет запрещена.Для продавцов, которые нарушат этот запрет, законодательно предусмотрен штраф: гражданам - от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – 10-20 тысяч рублей, для юридических лиц – 30-40 тысяч рублей.- На федеральном уровне нормативно-правовых актов, регулирующих данные правоотношения нет. Поэтому мы здесь пошли впереди федерального законодателя, на что нам указывало правовое управление Народного Хурала. Но мы жизнь и здоровье наших детей поставили во главу угла, - говорил Дмитрий Швецов.Один из важнейших кадровых вопросов, который был решен на сессии Хурала – это избрание новых членов Избирательной комиссии Бурятии.- Это тот орган, который организует выборы на территории Республики Бурятия. Было избрано 7 представителей от Народного Хурала по квоте политических партий, общественных организаций, - пояснял председатель комитета по государственному устройству, местному самоуправлению, законности и вопросам государственной службы Виктор Малышенко. - Были представлены кандидаты. У всех есть опыт работы в избирательных комиссиях и юридическое образование.Избирком Бурятии состоит из 14 человек. Половина назначается главой республики, другая – Народным Хуралом.