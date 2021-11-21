Депутат Хурала не исключил влияние лоббистов на парламент Бурятии

Анатолий Кушнарев объяснил, почему не принят закон об экологических штрафах для бизнеса



Напомним, в прошлом году депутаты Хурала после бурных дискуссий приняли закон, который запрещает предпринимателям отапливать свои котельные твердыми видами топлива при наличии технологического подключения к централизованным сетям теплоснабжения. Однако его действие они отложили: закон должен быть начать работать с 15 сентября этого года.



Дополнительно к этому закону нужно было принять другой, который устанавливает штрафы за нарушение этих требований. И такой документ был внесен на очередную сессию Народного Хурала. В нем был прописан размер штрафов (для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей) и орган, уполномоченный эти штрафы выписывать.



Однако на прошедшей сессии депутаты проголосовали против этого закона, оставив нарушение новых экологических требований без наказания. Фактически это означает, что закон работать не будет, а бизнесмены продолжат отапливать свои помещения вредным для городского воздуха углем.



Мотивировали свое решение народные избранники слишком высокой нагрузкой на бизнес, различными нюансами закона, которые можно по-разному трактовать и так далее.



Эти доводы показались многим не убедительными, и на пресс-конференции по итогам сессии председателю экономического комитета Хурала Анатолию Кушнареву задали вопрос: не лоббируют ли бизнесмены свои интересы в парламенте республики.



- Возможно. Сложно сейчас сказать, но что произошло, то произошло, - не исключил такой вероятности Анатолий Кушнарев.



К слову, сам он выступал за принятие этого закона.



- Я логику мышления некоторых депутатов понять не могу, - говорил он. - Если мы приняли ограничения, то должна быть принята и административная ответственность за их нарушения.



Впрочем, некоторые народные избранники уверены, что дело в другом. А именно – в неподъемных требованиях, которые выставляет бизнесу ТГК-14.



- У нас нет прозрачных условий для подключения к теплу, - говорил, к примеру, председатель комитета по госустройству Виктор Малышенко. - Многие предприниматели, которые топят сами, имея возможность подключиться, просто экономят. В связи с тем, что у ТГК-14 достаточно серьезный тариф на тепло. Эти два вопроса мы до сих пор до конца для себя не поняли. Депутаты, наоборот, хотят решить этот вопрос. Тут надо двигаться и в этом направлении. Мы не хотим построить только штрафодобывающую экономику. Мы хотим решить вопрос, что чтобы при этом не пострадал бизнес.



Фото: «Номер один»





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