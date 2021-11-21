21.11.2021
Депутат Хурала не исключил влияние лоббистов на парламент Бурятии

Депутат Хурала не исключил влияние лоббистов на парламент Бурятии

Анатолий Кушнарев объяснил, почему не принят закон об экологических штрафах для бизнеса

Напомним, в прошлом году депутаты Хурала после бурных дискуссий приняли закон, который запрещает предпринимателям отапливать свои котельные твердыми видами топлива при наличии технологического подключения к централизованным сетям теплоснабжения. Однако его действие они отложили: закон должен быть начать работать с 15 сентября этого года.

Дополнительно к этому закону нужно было принять другой, который устанавливает штрафы за нарушение этих требований. И такой документ был внесен на очередную сессию Народного Хурала. В нем был прописан размер штрафов (для юридических лиц – от 80 до 100 тысяч рублей) и орган, уполномоченный эти штрафы выписывать.

Однако на прошедшей сессии депутаты проголосовали против этого закона, оставив нарушение новых экологических требований без наказания. Фактически это означает, что закон работать не будет, а бизнесмены продолжат отапливать свои помещения вредным для городского воздуха углем.

Мотивировали свое решение народные избранники слишком высокой нагрузкой на бизнес, различными нюансами закона, которые можно по-разному трактовать и так далее.

Эти доводы показались многим не убедительными, и на пресс-конференции по итогам сессии председателю экономического комитета Хурала Анатолию Кушнареву задали вопрос: не лоббируют ли бизнесмены свои интересы в парламенте республики.

- Возможно. Сложно сейчас сказать, но что произошло, то произошло, - не исключил такой вероятности Анатолий Кушнарев.

К слову, сам он выступал за принятие этого закона.

- Я логику мышления некоторых депутатов понять не могу, - говорил он. - Если мы приняли ограничения, то должна быть принята и административная ответственность за их нарушения.

Впрочем, некоторые народные избранники уверены, что дело в другом. А именно – в неподъемных требованиях, которые выставляет бизнесу ТГК-14.

- У нас нет прозрачных условий для подключения к теплу, - говорил, к примеру, председатель комитета по госустройству Виктор Малышенко. - Многие предприниматели, которые топят сами, имея возможность подключиться, просто экономят. В связи с тем, что у ТГК-14 достаточно серьезный тариф на тепло. Эти два вопроса мы до сих пор до конца для себя не поняли. Депутаты, наоборот, хотят решить этот вопрос. Тут надо двигаться и в этом направлении. Мы не хотим построить только штрафодобывающую экономику. Мы хотим решить вопрос, что чтобы при этом не пострадал бизнес.

Фото: «Номер один»

хурал


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