Власти Бурятии будут штрафовать кладбищенских дебоширов

Также наказание грозит тем, кто самовольно хоронит родственников



Председатель аграрного комитета Хурала Дмитрий Швецов прокомментировал принятый на недавней сессии закон, который вводит штрафы за нарушение похоронных и кладбищенских правил.



- Здесь акцент был на двух позициях. Во-первых, нарушение установленного муниципальным правовым актом порядка погребения умершего. И второй момент: нарушение установленного порядка посещения кладбищ, - отметил парламентарий. - По Улан-Удэ на сегодняшний день есть проблема со стихийными захоронениями. И этот нормативно-правовой акт направлен прежде всего на то, чтобы проводить профилактику среди граждан о недопустимости нарушений муниципальных правовых актов.



По принятому закону граждане, нарушившие кладбищенские правила, заплатят штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица - от 5 до 10 тысяч рублей, юридические лица – от 20 до 50 тысяч рублей.



Инициатором принятия закона стала мэрия Улан-Удэ, которая рассказала депутатам, что на кладбищах случаются некие инциденты. В чем их суть, Дмитрий Швецов пояснять не стал.



- Это нарушение элементарных норм поведения. Кладбище – это место скорби. Есть нехорошие прецеденты, - туманно ответил он на вопрос журналиста.



Что касаемся самовольных захоронений, то одна из причин этой мрачной тенденции – переполненность улан-удэнских кладбищ.



- Этот законопроект не столько карательного характера, сколько профилактического. Грубо говоря, теперь на входе на кладбище будет размещен информационный баннер, где эта ответственность будет прописана. Люди многие не знают, теперь они будут знать, - сказал Дмитрий Швецов.



Фото: «Номер один»





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