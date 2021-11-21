Повышение налогов в Бурятии объяснили требованиями минфина России

Депутаты Хурала пообещали снизить нагрузку, если бизнесу будет слишком «больно»



Напомним, «Номер один» уже подробно сообщал про законопроект, который повышает налоговую нагрузку на предпринимателей, лишившихся права применять единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и «пересевших» на упрощенную систему налогообложения.



В прошлом году для бывших ЕНВДшников, которые перешли на упрощенку, ввели льготу: 1% вместо 6%, если они платят налог с доходов, и 5% вместо 15% для тех, кто платит с доходов, уменьшенных на расходы.



Однако щедрость властей оказалась не долгой, и с будущего года льготные ставки, согласно принятому на последней сессии законопроекту, должны вырасти до 1,2% и 6% соответственно. Более того, в последующие годы ставки будут расти по 0,5% и 1%, пока не достигнут максимальных значений.



Между тем, некоторые парламентарии настаивали на заморозке сниженных ставок, пока не кончится пандемия. На пресс-конференции, посвященной итогам прошедшей сессии Народного Хурала, председатель экономического комитета парламента Анатолий Кушнарев рассказал, что того же требовали и представители бизнес-сообщества.



- На заседание комитета при обсуждении этого закона было решено пригласить «Опору России». Это серьезная организация, почти 200 там сейчас участников. Они нам такое предложение давали, - говорил он. - Мы тогда предложили правительству рассмотреть этот вопрос. Но нас убедили, что если мы не покажем этот рост по налоговым ставкам Москве, Минфину, то это будет серьезный минус для всей республики. Мы могли потерять серьезные субсидии.



В конечном счете депутаты согласились на компромисс: принять закон, но следить за тем, насколько серьезными будут его последствия.



- Если это больно ударит по бизнесу, то мы вернемся к этому вопросу, - говорил Анатолий Кушнарев, добавляя, что, если нужно, необходимость возврата к старым льготным ставкам власти республики будут доказывать федеральному правительству.



Фото: «Номер один»





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