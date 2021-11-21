Хурал Бурятии обратился к Кремлю за поддержкой дополнительного образования

В бюджете республики нет денег на ремонт ветхих учреждений



На прошедшей сессии депутаты Хурала утвердили текст обращения к российскому премьеру Михаилу Мишустину, в котором Бурятия просит принять программу по капитальному ремонту учреждений дополнительного образования. Авторы указывают, что в Бурятии слишком низкий охват детей различными кружками и секциями. И объясняют причину:



«Одной из причин недостаточного охвата детей услугами дополни-тельного образования республики является значительное число организаций дополнительного образования, нуждающихся в капитальном ремонте, - говорится в пояснительной записке к тексту обращения. - Для дальнейшего обеспечения стабильного роста и положительной динамики охвата детей дополнительным образованием потребуются значительные финансовые средства, которые не предусмотрены в бюджете Республики Бурятия и местных бюджетах».



Как позже объяснил журналистам председатель социального комитета Хурала Игорь Марковец, речь идет о создании полноценной госпрограммы по примеру той, что сейчас действует в отношении капремонта школ.



- Учреждения дополнительного образования ветшают, ни одного нового учреждения капитального у нас не строилось с советских времен, - говорил Игорь Марковец на пресс-конференции по итогам сессии.



Теперь дело за федеральной властью. Если в бюджете страны найдутся средства на финансирование дополнительного образования, то Бурятия может получить более миллиарда рублей. Впрочем, далеко не факт, что эту статью расходов в Кремле посчитают приоритетной.



Фото: government.ru



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