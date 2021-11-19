Депутаты Народного Хурала Бурятии посетили рыбозавод «Байкал»

19 ноября депутаты парламента республики провели выездное совещание в селе Сотниково Иволгинского района – на рыбозаводе «Байкал». Экскурсию провели управляющий директор рыбозавода Юлия Братенькова и директор по производствам Владимир Соколов.

От карася до нерки

Рыбозавод «Байкал» начал работать в декабре 2011 года. На сегодняшний день предприятие выпускает каждый месяц 75 тонн готовой продукции, ассортимент составляет 170 наименований, среди которых рыба соленая и пряного посола, холодного и горячего копчения, рыба в вакууме, вяленая рыба, пресервы, салаты из морской капусты, подарочный ассортимент, икра лососевая зернистая, снеки, рыбные полуфабрикаты, свежемороженая рыба. Товары реализуются в Бурятии и Забайкальском крае. Выйти с продажами на другие регионы у рыбозавода пока не получается – иркутян, москвичей и других представителей западных регионов страны интересует в первую очередь омуль. Но его добыча, как мы помним, в Бурятии запрещена.

- До запрета на промышленный вылов омуля в 2017 году объемы производств и количество сотрудников были выше в три раза. Байкальский омуль мы отгружали по всей России и даже в Израиль. После запрета начали выпускать продукцию из северного якутского омуля, - говорит управляющий директор рыбозавода Юлия Братенькова.





Основные объемы сырья – горбуша, минтай, селедка, нерка, форель, семга, кета закупаются на Дальнем Востоке в среднем по 80 тонн в месяц. Для сдерживания цен на готовую продукцию рыбозавод в период путины на Дальнем Востоке закупает единовременно 400 тонн рыбы.

Закупается и местная рыбы – щука, сазан, налим, окунь, сорога, плотва, карась – всего 10 тонн в месяц. На заводе отмечают, что готовы покупать больше рыбы, но рыбаки вылавливают немного.

Тем не менее, заводу есть, чем гордиться. Цеха оснащены современным оборудованием, везде стерильная чистота и порядок. А аромат копченой рыбы и ее огромное количество не оставляют равнодушным никого.





- Наши сотрудники специально ездят на Дальний Восток, где ждут подход с моря трала со свежей рыбой. И на месте смотрят, какое сырье по качеству, подойдет оно для переработки на нашем заводе или нет, и мы принимаем решение, покупать сырье или не покупать. Если оно не соответствует нашим требованиям, а они у нас высокие, брать его мы не будем, - рассказывает Юлия Братенькова.

Слаженный механизм

- Рыбное производство начинается с дефрострации – оттаивания продукции. У нас на заводе работают две камеры дефрострации. Первый тип – оттаивание проводится с помощью воздуха, во второй камере идет оттайка с помощью воды и воздуха. На разморозку рыбы в этой камере уходит от 40 минут до двух часов, средняя загрузка чаши – тонна. Чаша автоматическая, вода наливается и сливается сама, для каждой партии рыбы вода меняется, - описывает процесс управляющий директор рыбозавода «Байкал».

Рыба на производство подвозится со склада, который расположен на территории завода. Склад очень большой и вмещает в себя 450 тонн свежемороженой рыбы. На складе поддерживается нужный температурный режим, который позволяет сохранять рыбу в стадии глубокой заморозки. Сырье в процессе хранения не желтеет, не заветривается и сохраняется в надлежащем качестве.





В цехе посола идет разделка рыбы, засол и нарезка для упаковки. Упаковывается рыба в вакуумную упаковку, которая позволяет сохранить вкус и товарный вид продукта.





В цехе полуфабрикатов из-под рук лепщиц выходят изумительно вкусные буузы из омуля, рыбные котлеты, палочки, галантин и щука фаршированная.





- Буузы из омуля – это наш эксклюзив, такой вид продукции выпускаем только мы – рыбозавод «Байкал». Спрос на эти буузы достаточно большой, в месяц продается от 300 до 500 кг. Процесс изготовления рыбных бууз немного отличается от мясных: сложность заключается в том, что фарш более нежный, сбор бууз немного этим затрудняется. В среднем за смену изготавливается 1000 штук, - с гордостью говорит Юлия Братенькова.

- Буузы так быстро лепят, очень красиво получается, словно машина делает, - отметили депутаты ювелирную и в то же время быструю работу лепщиц.

Гордость рыбозавода – рыба холодного и горячего копчения. Процесс копчения происходит в специальных печах немецкого производства «Бастра». Для копчения используется только кора – дуба, ольхи и бука, благодаря ей вкус рыбы становится ярче и насыщеннее. При копчении не используется жидкий дым.





Еще одна гордость завода - салаты из морской капусты. Морская капуста используется свежая, невосстановленная.

- Салатов у нас шесть видов. На морскую капусту большой спрос, - отметила Юлия Братенькова.

Помочь отрасли

После экскурсии по цехам на заводе прошло совещание, где управляющие заводом поделились проблемами, с которыми они сталкиваются.

Председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Дмитрий Швецов отметил, что предприятия рыбной отрасли в Бурятии сейчас переживают непростые времена.

- Ни для кого ни секрет, что наши рыболовецкие предприятия жили на промышленной добыче омуля, и с введением запрета на вылов они должны были закрываться или перепрофилироваться. На сегодня необходимо создание в рамках минсельхоза отдельного отдела, который непосредственно бы занимался вопросами рыбной отрасли. Можно сказать, что сейчас отрасли уделяется недостаточно внимания. Необходимо оказывать дополнительные меры государственной поддержки, - высказался Дмитрий Швецов.

Депутат считает, что в Бурятии, несмотря на трудности – промерзание воды и сильные морозы нужно налаживать искусственное выращивание рыбы.

23 ноября в Народном Хурале состоится расширенное заседание рабочей группы по вопросам развития рыбного хозяйства Республики Бурятия, куда будут приглашены представители отрасли, а также органы исполнительной власти, где будут обсуждаться проблемы рыбного хозяйства и пути их решения.





Фото "Номер один"