Как стать миллионером

Экс-министр, получивший 1 млн рублей отпускных, хочет еще 5 млн за свою репутацию





Баир Жалсанов, покинув должность министра образования Бурятии при весьма скандальных обстоятельствах, начал борьбу за свою честь и репутацию. Прославившийся, в плохом смысле, чиновник оскандалился после обысков в его министерстве, расследования уголовного дела по субсидиям для частных детсадов и иска прокуратуры, требовавшей уволить его за утрату доверия, а не по собственному желанию. Впрочем, экс-министр уверен, что в его плохой репутации виноват «Номер один», опубликовав сведения о миллионной компенсации за неиспользованный отпуск, выплаченной ему после увольнения.

Немного истории. Весной этого года в министерстве образования и науки Бурятии прошли обыски, связанные с расследованием уголовного дела по факту хищения денежных средств в особо крупном размере. Об этом в начале апреля сообщала пресс-служба МВД по республике. Речь шла о субсидиях на развитие системы дошкольного образования.Дело было возбуждено на директора детсада, представившего в минобр документы с заведомо ложными сведениями о расходовании субсидии. Обыски в министерстве и комитете по образованию Улан-Удэ проводили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственного управления МВД по РБ при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.Предшествовал этим разбирательствам отчет Счетной палаты Бурятии, которая провела проверку по использованию бюджетных денег, выделенных для частных детсадов.«Проверкой установлены факты, когда условия по присмотру и уходу по адресу не созданы, при этом имеются приказы на зачисление детей именно по указанному адресу, табели о посещении детей заполнены также на этот адрес», - сообщала Счетная палата.Ведомство выяснило, что садики завышали цифры по посещаемости садов, чтобы получить больше денег. Видимо, эта информация и стала поводом для последовавших далее уголовных разбирательств.Уже на следующий день действующий тогда министр образования Баир Жалсанов подал в отставку. Почему? Однозначного ответа на этот вопрос никто не дал. Впрочем, уволиться сразу ему не дали, отправив в отпуск без содержания.Проведя три месяца в подвешенном состоянии, министр все же уволился по собственному желанию. Однако прокуратура Бурятии с такой формулировкой не согласилась. Надзорное ведомство подало иск в суд с требованием уволить Жалсанова в связи с утратой доверия. Причем в первой инстанции прокуратура дело выиграла, однако сейчас это решение обжалуется в апелляционной инстанции.Что же не понравилось прокуратуре и почему она так яро бросилась в атаку на экс-министра? В суде представители ведомства пояснили, что, по их мнению, Жалсанова нужно было привлечь к ответственности «за нарушение требований законодательства о противодействии коррупции».«В ходе проведенной прокуратурой республики проверки установлено, что в течение 2018 - 2021 гг. Жалсановым Б. Б. не исполнялась обязанность по предотвращению и урегулированию конфликта интересов при осуществлении отдельных функций государственного управления в отношении аффинированной организации – частного дошкольного образовательного учреждения. Личная заинтересованность у Жалсанова Б.Б. возникла в связи с тем, что учредителем названного Центра является его отец, руководителем учреждения являлась супруга Жалсанова Б.Б. Функции генерального директора и главного бухгалтера юридического лица выполняла сестра супруги».При этом, по версии прокуроров, дошкольное учреждение, руководимое родственниками экс-министра, получало субсидии из бюджета.«Также выявлена неполнота представленных Жалсановым Б.Б. сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и супруги за 2018 - 2020 гг., в том числе в справках о доходах за 2018 и 2019 гг. За 2020 год не указаны все текущие счета в банках, неверно указаны вид и доля в праве на жилое помещение…», - перечисляли представители прокуратуры.Связаны ли эти два факта – субсидии для родственников и сокрытие доходов – судить не нам. Но в конечном счете прокуратура требовала наказать экс-министра, уволив его не по собственному желанию, а по статье – «в связи с утратой доверия из-за конфликта интересов».Суд, как уже было сказано, с этим требованием согласился и вынес соответствующее решение. Сейчас оно находится на обжаловании.Но и на этом скандалы не закончились. Недавно стало известно, что господин Жалсанов получил 1,1 млн рублей в виде компенсации за неиспользованный отпуск. Данный факт вскрылся, когда минфин внес изменения в бюджет этого года, учитывающие эту немаленькую сумму.«Мы видим увеличение расходов в связи с необходимостью выплаты компенсации за неиспользованный отпуск министра образования - 1,1 млн рублей. А что, у нас не предусмотрены были отпускные министра? У нас что, министры отпускные получают миллион рублей? Некоторые люди, наверное, пять лет зарабатывают этот миллион. А у нас министр, год отработав, получает такие отпускные?» – вопрошал на минувшей сессии Хурала депутат Тумен Дондоков.Вопрос был адресован министру финансов Георгию Мадаеву, представлявшему Хуралу проект изменений в бюджет этого года.«Миллион рублей это с начислениями на оплату труда, составляющую порядка 30%. То есть компенсация за неиспользованный отпуск – порядка 800 тыс. рублей, - говорил чиновник. - Когда рассчитывается фонд оплаты труда, на отпускные дополнительно не предусматриваются расходы. Потому что человек, уходя в отпуск, не получает в этот период заработную плату».По словам министра, Баир Жалсанов накопил за много лет неиспользованного отпуска по 20 - 30 дней ежегодно.«И скопилось большое количество дней. По Трудовому кодексу ему обязаны выплатить эту компенсацию в день увольнения. Если бы не выплатили, они бы уже сами подверглись административному наказанию от трудовой инспекции», - обрисовывал ситуацию Георгий Мадаев.Еще до обсуждения на сессии Хурала «Номер один» опубликовал материал, в котором рассказывал об этом занимательном факте. Реакция экс-министра на эту публикацию была крайне неожиданной.Тот факт, что он получил более миллиона отпускных, господин Жалсанов оспаривать не стал. Зато подал исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации, потребовав, чтобы его не связывали с расследуемым уголовным делом о субсидиях частным садикам. Ведь формально он к нему отношения не имеет.«Данная лживая публикация нанесла непоправимый вред моей чести, достоинству и деловой репутации, свесив на меня ярлык преступника и коррупционера в глазах широкой аудитории читателей указанного печатного издания, что причинило мне и моим близким глубокие нравственные страдания, которые я оцениваю в 5 000 000 (пять миллионов) рублей», - написал в своем заявлении экс-чиновник.Подведем итог. Человек, занимавший пост министра, уличен прокуратурой в том, что руководимое им министерство, по сути, выдавало деньги его родственникам. Но вместо возбуждения уголовного дела ему решили просто испортить трудовую книжку.Добавим сюда тот факт, что его деятельность на посту министра не блещет прорывными достижениями, а уходя, он оставил своему преемнику огромный ком нерешенных проблем, и вырисовывается весьма печальная картина.Но вы подумайте, сколько нужно уверенности в себе, смелости и решительности, чтобы при столь плохой игре строить столь же хорошую мину. И обвинять в очернении своей репутации журналистов.Видимо, у людей вроде господина Жалсанова, пришедших к власти, пусть и никак себя не проявивших в ней, присутствует невероятная сила духа и самомнение. С такими замашками экс-министру впору вести курсы по повышению уверенности в себе.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: «Номер один»