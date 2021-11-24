В Генпрокуратуре недовольны темпами привлечения новых инвесторов в Бурятии

Надзорное ведомство требует от властей усилить работу в ТОРах





Генпрокуратура и Минвостокразвития России провели совещание, на котором обсудили вопросы работы территорий социально-экономического развития, защиты инвесторов и предпринимателей в Дальневосточных регионах.

Открывая совещание, замгенпрокурора России Дмитрий Демешин отметил, что обеспечение социально-экономического развития Дальнего Востока является национальным приоритетом, задачей всех уполномоченных органов. Налицо серьезные позитивные изменения в регионах, где созданы территории опережающего развития, рост числа резидентов ТОР (с 470 до 537), а также увеличение объема инвестиций за год на 20%, который составляет почти 4,5 триллиона рублей.Вместе с тем, не все механизмы, влияющие на развитие территорий, используются в полной мере, отметил заместитель Генпрокурора. Несмотря на общее увеличение числа резидентов ТОР, с 2018 года наблюдается существенное снижение темпов их привлечения. В 8 территориях опережающего развития Амурской области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Бурятии и Еврейской автономной области в этом году привлечено лишь 3 новых резидента с суммой инвестиций в размере 600 млн. рублей.«Основной причиной этого является длительное необеспечение резидентов необходимой инфраструктурой и земельными участками. В настоящее время из 145 мероприятий по строительству коммуникаций для резидентов выполнено лишь 55 или 35%. В ТОР Приморского, Хабаровского, Камчатского краев более 4 лет срываются сроки строительства внутриплощадочных коммунальных сетей, котельных, производственно-административных зданий», - отметили в надзорном ведомстве.Так, прокуроры повсеместно пресекали срывы сроков обеспечения резидентов ТОР земельными участками и инфраструктурой. Имели место факты создания административных барьеров в деятельности резидентов.Устранены нарушения прав хозяйствующих субъектов на своевременную оплату заказчиками обязательств, погашена задолженность перед предпринимателями в сумме около 4,4 млрд. рублей. Вместе с тем, сохраняется долг в размере свыше 1,3 млрд. рублей за бюджетными учреждениями и организациями Приморского (568 млн. рублей), Забайкальского (268 млн. рублей) краев, Бурятии (159 млн. рублей) и Еврейской автономной области (135 млн. рублей).По результатам обсуждения этих и других проблем Дмитрий Демешин указал на необходимость сосредоточить усилия всех ведомств на завершении строительства объектов инфраструктуры ТОРов в кратчайшие сроки. Он отметил, что недопустимо предоставление резидентам земельных участков без фактической возможности подключения к инженерным коммуникациям, а также в отсутствие дорожной сети. Поручил прокурорам во взаимодействии с контрольно-надзорными органами инициировать комплексные проверки полноты и качества выполненных подрядчиками работ по проектированию и возведению инфраструктуры ТОР, законности получения ими бюджетных средств в рамках исполнения контрактов.Фото: pixabay.com